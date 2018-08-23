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сегодня, 13:15 0

Вор прорыл лаз в магазин

Вор прорыл лаз в магазин
Фото: Facebook.com

В американском городе Ла-Верн, штат Калифорния, вор забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Преступление сняла камера видеонаблюдения.

В американском городе Ла-Верн, штат Калифорния, вор забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Преступление сняла камера видеонаблюдения.

Преступник решился своровать продукты ночью, когда в магазине никого не было. На камеру видеонаблюдения попал момент, когда с полки упал ящик с газировкой. Через пару секунд оттуда появился мужчина в белой маске.

Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он вскочил на ноги, подбежал к своему лазу и покинул магазин тем же способом, которым пришел, сообщает «Спутник».

После сработки сигнализации на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сначала лаз, а затем и самого вора, который скрывался в кустах возле железнодорожных путей неподалеку. При нем нашли инструменты, которые могли использоваться для совершения преступления.

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#жизнь #криминал #происшествия


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