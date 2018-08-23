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Сотни «тигров» и «тигрят» прогуляются по Благовещенску 22 сентября

Сотни «тигров» и «тигрят» прогуляются по Благовещенску 22 сентября

Традиционный День тигра в Благовещенске в этом году состоится 22 сентября. В программу большого экологического праздника включены «полосатое» шествие, игры, викторины и познавательные мероприятия. По улицам Благовещенска и городов, пожелавших присоединиться к акции, снова пройдут сотни «тигров» и «тигрят» в масках, костюмах и аквагриме.

Участников праздника, помимо положительных эмоций, ждут развлечения и подарки, а все желающие могут узнать что-то новое о природе родного края, охраняемых территориях и редких животных. Кстати, сейчас на территории области живут четыре амурских тигра.

«В прошлом году День тигра в Благовещенске собрал около трех тысяч человек. В Зее, где он проходил впервые, – около двух сотен. Так что и в этот раз, если повезет с погодой, мы ожидаем не меньшее число желающих принять участие. Как правило, к заявленным заранее колоннам по пути охотно присоединяются горожане, иногда целыми семьями, поэтому точное количество участников для нас всегда становится сюрпризом», – рассказал замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Первым День тигра начал отмечать Приморский край при поддержке российских и международных природоохранных организаций. В Амурскую область экологический праздник пришел в 2015 году. Его цель — напомнить людям о проблеме сохранения биологического разнообразия и редких и исчезающих животных.

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#животные #праздники #природа


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