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сегодня, 13:25 11

Благовещенский пранкер напугал посетителей торгового центра (видео)

Благовещенский пранкер напугал посетителей торгового центра (видео)

Житель Благовещенска Александр Букреев, занимающийся пранком и социальными экспериментами, опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме новое видео. Парень примерил на себя образ живого манекена, пугая посетителей одного из торговых центров города.

Ролик был снят в торгово-развлекательном центре «Острова». Чтобы его приняли за манекен, Александр закрывал лицо и стоял неподвижно. Когда же мимо проходили люди, парень неожиданно «оживал».

Пользователи оценили юмор Александра. «Молодцы, ребятки! Продолжайте в том же духе», – написал один из комментаторов видео в Инстаграме. «Крутая идея», – заметил другой. «Так держи, бро, удачи тебе», – высказался третий пользователь.

Ранее Амур.инфо сообщало о необычном эксперименте, который молодые люди устроили на набережной Благовещенска. Они вооружились плакатами «Обними меня, я девственник», решив оценить реакцию горожан. И многие не побоялись подойти и обнять незнакомых парней.

Видео: instagram.com/bukreev_sashaa

Просмотров всего: 1620

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Надо было зонтик в дело все таки запустить.

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Если бы мне делать нехрен было я бы тоже такой фигней промышлял.

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    так себе ...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    обидно, что этому скоро наверное будут учить (пранкер...) вроде как шутник-дебил)) экскременты ставит? не не интересно ....

  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Кто-нибудь по фейсу скоро прилупит пару раз!!!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Как-то был свидетелем, когда один такой получил в рожу - при очередном "оживании" ребенок, проходящий мимо, испугался и заплакал, папа ребенка не растерялся. Так и этот выпросит.

  • Scarlet

    Scarlet
    1 час назад

    папа ребенка не растерялся...и правильно сделал!

    Шуточки детсадовского уровня. И находятся ж еще те, кто одобряет.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Если он экспериментатор и исследователь, то в каких научных изданиях можно почитать его научные статьи?

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Сказочный д...б всего лишь, а я бы врезал сразу

  • Витком

    Витком
    48 минут назад

    Да и кстати, если он коньки отбросит, ничего страшного, состояние аффектации и т.д, оправдают

  • гусеница

    гусеница
    47 минут назад

    рисковый парень....может и прилететь парочка тумаков, рефлекторно

    с уважением

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