Благовещенский пранкер напугал посетителей торгового центра (видео)

Житель Благовещенска Александр Букреев, занимающийся пранком и социальными экспериментами, опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме новое видео. Парень примерил на себя образ живого манекена, пугая посетителей одного из торговых центров города.

Ролик был снят в торгово-развлекательном центре «Острова». Чтобы его приняли за манекен, Александр закрывал лицо и стоял неподвижно. Когда же мимо проходили люди, парень неожиданно «оживал».

Пользователи оценили юмор Александра. «Молодцы, ребятки! Продолжайте в том же духе», – написал один из комментаторов видео в Инстаграме. «Крутая идея», – заметил другой. «Так держи, бро, удачи тебе», – высказался третий пользователь.

Ранее Амур.инфо сообщало о необычном эксперименте, который молодые люди устроили на набережной Благовещенска. Они вооружились плакатами «Обними меня, я девственник», решив оценить реакцию горожан. И многие не побоялись подойти и обнять незнакомых парней.

Видео: instagram.com/bukreev_sashaa