В Благовещенске запретили остановку машин напротив здания областного правительства

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В Благовещенске запретили остановку автомобилей напротив здания правительства Амурской области в ночные часы. Соответствующую информацию опубликовали на сайте администрации Благовещенска 23 августа.

Решение об ограничении остановки машин приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 22 августа. «Вводится ограничение на остановку транспортных средств с 22:00 до 07:00 по четной стороне улицы Ленина между улицей 50-летия Октября и улицей Островского», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Здесь будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации – «Время действия» и «Работает эвакуатор».

Как отмечается, цель нововведения – обеспечить безопасность дорожного движения.