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23августа
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сегодня, 12:43 16

В Благовещенске запретили остановку машин напротив здания областного правительства

В Благовещенске запретили остановку машин напротив здания областного правительства
Фото: ptzgovorit.ru

В Благовещенске запретили остановку автомобилей напротив здания правительства Амурской области в ночные часы. Соответствующую информацию опубликовали на сайте администрации Благовещенска 23 августа.

Решение об ограничении остановки машин приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 22 августа. «Вводится ограничение на остановку транспортных средств с 22:00 до 07:00 по четной стороне улицы Ленина между улицей 50-летия Октября и улицей Островского», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Здесь будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации – «Время действия» и «Работает эвакуатор».

Как отмечается, цель нововведения – обеспечить безопасность дорожного движения.

Просмотров всего: 2488

#транспорт


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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    3 часа назад

    Голодать в другом месте

  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    Вчера забастовщики стояли на стоянке со стороны ул Островского, а сегодня их нет. куда переместили их? что с людьми?

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Leg

    Вчера забастовщики стояли на стоянке со стороны ул Островского, а сегодня их нет. куда переместили их? что с людьми?

    Ничего с ними не случится, сегодня стояли также со стороны ул. Островского (на общей стоянке для автомобилей) с плакатом, что вся надежда у них на г-на Синькова, уж не знают что и придумать "голодающие"

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Leg

    Вчера забастовщики стояли на стоянке со стороны ул Островского, а сегодня их нет. куда переместили их? что с людьми?



    с утра были. Может, пообедать отъехали?



  • Опустошитель

    Опустошитель
    2 часа назад

    куда переместили их? что с людьми?

    Выделили отдельный полигон, на окраине города, сейчас там можно бастовать, голодать и плакаты вешать

  • LeoLeo

    LeoLeo
    2 часа назад

    Запретили стоянку автомобилей, а люди могут стоять хоть сколько.

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    Скоро и смотреть в сторону правительственных зданий нельзя будет)

  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    Интересно, а каким образом остановка транспортных средств с 22:00 до 07:00 влияет на цель нововведения (обеспечение безопасности дорожного движения), тем более в ночное время?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Леонид 67Интересно, а каким образом остановка транспортных средств с 22:00 до 07:00 влияет на цель нововведения (обеспечение безопасности дорожного движения), тем более в ночное время?


    Понятно же, что никак.

    Бояре не хотят лицезреть холопов.

  • Бред-28

    Бред-28
    1 час назад

    Вишь,как оно....Орлов-то, и не орёл вовсе оказался....струхнул людского гнева за свои корявые дела....ПОЗОР, Виктору Перестукину! (с)

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    Бред-28

    Вишь,как оно....Орлов-то, и не орёл вовсе оказался....струхнул людского гнева за свои корявые дела....ПОЗОР, Виктору Перестукину! (с)



    эммм, при чем тут Орлов?

  • Pomidor

    Pomidor
    1 час назад

    ЛиСа

    Леонид 67

    Интересно, а каким образом остановка транспортных средств с 22:00 до 07:00 влияет на цель нововведения (обеспечение безопасности дорожного движения), тем более в ночное время?



    Понятно же, что никак. Бояре не хотят лицезреть холопов.


    Ну, в ночное время... думай хоть, что пишешь

  • Бред-28

    Бред-28
    58 минут назад

    Pomidor
    Бред-28

    Вишь,как оно....Орлов-то, и не орёл вовсе оказался....струхнул людского гнева за свои корявые дела....ПОЗОР, Виктору Перестукину! (с)



    эммм, при чем тут Орлов?


    Эммм?очень даже причём....Васёк реформу пенсионную-то поддержал! Значит поставил себя против народа! Значит есть чего бояться!

  • AmurLand

    AmurLand
    57 минут назад

    шоб не кумарили кальянщики напротив правительства наверно

  • ЛиСа

    ЛиСа
    45 минут назад

    Pomidor
    ЛиСа

    Леонид 67

    Интересно, а каким образом остановка транспортных средств с 22:00 до 07:00 влияет на цель нововведения (обеспечение безопасности дорожного движения), тем более в ночное время?



    Понятно же, что никак. Бояре не хотят лицезреть холопов.


    Ну, в ночное время... думай хоть, что пишешь


    Тогда поясните, какую опасность представляют припаркованные там авто после 22?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    24 минуты назад

    Вот это и опасно. Коротков. И. Орлов. Они стояли и стоят За Ценности, когда-то (!) сформировавшие сегодняшний день. Они будут говорить о том, что учили языки в старейшем вузе области. Стажировались в замах у самодостаточного Мигули. Застали Благовещенск закрытым городом. Эти люди не класса вынь да положь. Эти люди сами ищут опоры. Орлов жаждет опоры. Он без опоры не может. Он не имеет самостийности.

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