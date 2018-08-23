Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:42 0

Жарко и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 24 августа

Жарко и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 24 августа
Фото: dogsecrets.ru

23 августа в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый, умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах опустится туман. Ветер подует с северо-запада, запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет держаться на отметках 11...16, местами по северу – 5...10 градусов. Днем ожидается до 28 градусов выше нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 13...15, днем – 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцетр.

Просмотров всего: 892

#погода


Общество 2

Дожди ушли: прогноз погоды в Амурской области на 23 августа
Происшествия 1

Тайфун «Сулик» доберется до Приамурья лишь при очень благоприятных обстоятельствах
Общество

В Амурской области ожидается прояснение: прогноз погоды на 23 августа
Общество

Циклон не отпускает: прогноз погоды в Амурской области на 22 августа

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь