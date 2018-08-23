Жарко и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 24 августа

Фото: dogsecrets.ru

23 августа в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый, умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах опустится туман. Ветер подует с северо-запада, запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет держаться на отметках 11...16, местами по северу – 5...10 градусов. Днем ожидается до 28 градусов выше нуля. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 13...15, днем – 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцетр.

Просмотров всего: 892

#погода

Нина Гвоздкова