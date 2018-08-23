Рогозин поручил начать строительство второй очереди Восточного как можно быстрее

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в среду поручил как можно быстрее начать строительство инфраструктуры на космодроме Восточном под ракету «Ангара». Оно включает в себя сооружение стартового стола для этой ракеты.

«Надо скорее начинать стройку», – сказал он, обращаясь к главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции «Роскосмоса» на форуме «Армия», сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о начале строительства, но в пресс-службе компании «Казань», подрядчика стройки, эту информацию опровергли.