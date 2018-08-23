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сегодня, 11:27 3

Рогозин поручил начать строительство второй очереди Восточного как можно быстрее

Рогозин поручил начать строительство второй очереди Восточного как можно быстрее
Фото: vseon.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в среду поручил как можно быстрее начать строительство инфраструктуры на космодроме Восточном под ракету «Ангара». Оно включает в себя сооружение стартового стола для этой ракеты.

«Надо скорее начинать стройку», – сказал он, обращаясь к главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции «Роскосмоса» на форуме «Армия», сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о начале строительства, но в пресс-службе компании «Казань», подрядчика стройки, эту информацию опровергли.

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#космодром #СМИ #строительство


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Из разряда анекдотов.

  • Pomidor

    Pomidor
    4 часа назад

    хотелось бы напрямую посмотреть запуск ракеты, но в силу моей занятости не получится, а жаль

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Писал ранее - бросайте Бойконукр, давайте все на Восток переносить

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