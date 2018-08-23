Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 4

В Благовещенске ГИБДД обратит внимание на пешеходов и водителей автобусов

В Благовещенске ГИБДД обратит внимание на пешеходов и водителей автобусов
Фото: www.smolnews.ru

С 23 августа в сотрудники Госавтоинспекции Благовещенска начинают два профилактических мероприятия – «Пешеход, пешеходный переход» и «Автобус». Автоинспекторы обратят повышенное внимание на поведение пешеходов и водителей автобусов.

Профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход» продлится до 3 сентября. Его главная цель – пресечение административных правонарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также нарушения правил пешеходами, например, переходящими дорогу в неположенном месте.

За семь месяцев с начала 2018 года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 80 ДТП с участием пешеходов. Шесть человек погибли, 76 получили травмы различной степени тяжести. При этом 17 ДТП произошло с участием несовершеннолетних пешеходов.

Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят по вине водителей, не уступающих дорогу пешим участникам дорожного движения, преимущество на перекрестках при поворотах. Причиной этому становятся невнимательность – к примеру, когда водитель отвлекается на разговор по телефону, а также превышение скорости.

Нередки случаи нарушения правил пешеходами: переход проезжей части в не установленных для перехода местах или при переходе нерегулируемых перекрестков, на которых пешеходы должны убедиться в безопасности перехода.

Для пешеходов за нарушение правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – 500 рублей. Для водителя, не пропустившего человека на переходе, размер штрафа составляет 1 500 рублей.

Профилактическое мероприятие «Автобус» будет проходить с 23 по 26 августа. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями пассажирских автобусов.

В ходе мероприятия автоинспекторы проверят техническое состояние автобусов и то, прошли ли водители предрейсовый медосмотр, соблюдают ли они режим труда и отдыха.

За семь месяцев с начала года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 12 ДТП по вине водителей автобусов. 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Только за август по вине водителей автобусов случились две аварии, в которых пострадали два человека.

Просмотров всего: 746

#ДТП #закон #происшествия


Происшествия 3

«Не уйдешь с работы – сожжем»: амурскому охотинспектору написали записку с угрозами
Происшествия

В Селемджинском районе пропал мужчина
Происшествия 7

Следствие: тело девочки нашли не во дворе ее дома, а во дворе соседей
В России и мире

Вор прорыл лаз в магазин
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Мероприятие "такси" будет куда уместнее.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Noir

    Мероприятие "такси" будет куда уместнее.



    почему?

  • Pomidor

    Pomidor
    4 часа назад

    Noir

    Мероприятие "такси" будет куда уместнее.



    ну между прочим с участием таксистов не так уж и много аварий

  • Leg

    Leg
    4 часа назад

    пусть инспекторы проедут в Чигири. напротив школы - пешеходный переход, который в ужасном состоянии. скоро в школу дети побегут, а на переходе краска стерта, леерка повреждена, машины пешеходов очень часто не пропускают, потому как переход попросту не заметер, знаки есть, но из за кривизны дороги их замечаешь в последний момент.

    местные водители то в курсе перехода, а вот заезжие несутся...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь