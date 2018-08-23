В Благовещенске ГИБДД обратит внимание на пешеходов и водителей автобусов

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С 23 августа в сотрудники Госавтоинспекции Благовещенска начинают два профилактических мероприятия – «Пешеход, пешеходный переход» и «Автобус». Автоинспекторы обратят повышенное внимание на поведение пешеходов и водителей автобусов.

Профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход» продлится до 3 сентября. Его главная цель – пресечение административных правонарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также нарушения правил пешеходами, например, переходящими дорогу в неположенном месте.

За семь месяцев с начала 2018 года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 80 ДТП с участием пешеходов. Шесть человек погибли, 76 получили травмы различной степени тяжести. При этом 17 ДТП произошло с участием несовершеннолетних пешеходов.

Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят по вине водителей, не уступающих дорогу пешим участникам дорожного движения, преимущество на перекрестках при поворотах. Причиной этому становятся невнимательность – к примеру, когда водитель отвлекается на разговор по телефону, а также превышение скорости.

Нередки случаи нарушения правил пешеходами: переход проезжей части в не установленных для перехода местах или при переходе нерегулируемых перекрестков, на которых пешеходы должны убедиться в безопасности перехода.

Для пешеходов за нарушение правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – 500 рублей. Для водителя, не пропустившего человека на переходе, размер штрафа составляет 1 500 рублей.

Профилактическое мероприятие «Автобус» будет проходить с 23 по 26 августа. Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями пассажирских автобусов.

В ходе мероприятия автоинспекторы проверят техническое состояние автобусов и то, прошли ли водители предрейсовый медосмотр, соблюдают ли они режим труда и отдыха.

За семь месяцев с начала года в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 12 ДТП по вине водителей автобусов. 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Только за август по вине водителей автобусов случились две аварии, в которых пострадали два человека.