Названы предполагаемые сроки, когда грипп придет в Приамурье

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области на своем сайте подвело итоги минувшего сезона заболеваемости ОРВИ и рассказало о подготовке к новому. В частности, были названы предполагаемые сроки эпидемического подъема заболеваемости гриппом в Приамурье. Это период с конца декабря по февраль. Эпидемический подъем вызовут вирусы гриппа А(H3N2) и B, с большей долей участия гриппа А(H1N1)pdm09.

В 2018 году в Амурской области планируется привить более 389 тысяч жителей региона, в том числе около 137 тысяч детей. В первую очередь бесплатной вакцинации подлежат дети и население из групп высокого риска заражения гриппом. Это сотрудники образовательных учреждений, медицинские работники, лица пожилого возраста, студенты, призывники, лица с хроническими заболеваниями, работники торговли, общественного питания, автотранспорта, бытового обслуживания.

Как отмечается, регион ждет масштабная прививочная кампания. К ней планируется привлечь не только медийных лиц и работников муниципальных образований области, но и участников фестиваля театра и кино «Амурская осень».

В частности, в популярных мессенджерах запустят специальные мини-памятки для населения. Они будут содержать основную профилактическую информацию, призывать к своевременной защите против гриппа и внебольничных пневмоний.

Отмечается, что эпидемиологический сезон заболеваемости респираторными вирусными инфекциями 2017/2018 годов в целом характеризовался относительно благополучным течением. Эпидемические пороги были превышены на протяжении всего двух календарных недель.

Уровень заболеваемости гриппом в Приамурье снизился почти в 6 раз по сравнению с предыдущим сезоном. Экономическая выгода за счет снижения заболеваемости гриппом составила более 1 миллиона рублей.

Совместная с правительством Амурской области и министерством здравоохранения региона работа позволила за последние 12 лет увеличить охват населения прививками против гриппа в 3 раза. В 2017 году он впервые достиг 46,2 %.

В 2017 году для иммунизации детей и взрослых использовалась вакцина «Совигрипп», в состав которой входили штаммы вирусов, однотипные циркулирующим в эпидсезоне среди населения. Эффективность вакцинации против гриппа подтверждается не только значительным снижением в прошедшем году заболеваемости гриппом, но и отсутствием регистрации летальных случаев от заболевания гриппом и его осложнений.