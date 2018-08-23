От неудачного удара на тренировке умерла женщина-боксёр

Фото: otradnoe.kpsportsv.ru

Новозеландский боксер Люси Браун скончалась после удара, полученного на тренировке. Во время спарринга Люси получила удар в голову.

Изначально 31-летняя Браун почувствовала слабость после пропущенного удара. Она сделала перерыв, чтобы выпить воды, но после этого ей стало хуже. Тренер вызвал скорую, и в критическом состоянии женщину доставили в больницу. Два дня спортсменка была подключена к системе жизнеобеспечения. 22 августа женщина скончалась.

Браун всерьез увлеклась боксом в 2014 году, когда ей, как бывшей онкобольной, довелось выступить в благотворительном боксерском поединке. Также Браун участвовала в турнире «Золотая перчатка» в Австралии. Там новозеландке удалось завоевать серебряную медаль, сообщает «Лента.ру».