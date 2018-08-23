Благовещенская пенсионерка поехала в сады и пропала

В Благовещенске разыскивают пенсионерку, которая пропала в понедельник, 20 августа. Валентина Анатольевна Громова отправилась в сады и пропала. По словам родственников женщины, она поехала на такси.

«Утром в понедельник она вызвала такси, чтобы поехать в сады на 16-й линии. При себе у нее был телефон. Последний сигнал был зафиксирован 20 августа в 11:21», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» родственница Валентины Анатольевны.

В полиции Благовещенска сообщили, что на розыск женщины ориентирован весь личный состав. Приметы Валентины Анатольевны: на вид 70–75 лет, рост около 165 сантиметров, нормального телосложения, смуглая, волосы прямые, короткие, окрашены в красный цвет, в ушах золотые серьги с зелеными камнями. В день пропажи была одета в светлые бриджи и яркую футболку, при себе была сумочка красного цвета и телефон Nokia в черно-красном чехле. Особая примета: говорит медленно.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемой пенсионерке, просят обратиться по следующим телефонам в Благовещенске (код города – 4162): 57-40-46 – родственники Валентины Анатольевны; 49-08-70 – дежурная часть полиции; 59-47-38 – отдел уголовного розыска; 02, 102 – полиция.