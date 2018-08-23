Осужден еще один лжесвидетель стрельбы у бара в центре Благовещенска

17 августа Благовещенский городской суд вынес приговор 22-летнему жителю столицы Приамурья. Он – еще один свидетель трагедии у бара в центре Благовещенска, когда был застрелен мужчина. Благовещенца осудили за дачу заведомо ложных показаний и приговорили к исправительным работам.

Трагический случай произошел 12 ноября 2016 года в районе улиц Ленина и Шевченко. В ходе конфликта с Максимом Мараевым, Матвей Бегеза достал из машины самозарядный карабин «Сайга-12» и выстрелил в Максима не менее шести раз. Пострадавший скончался в больнице.

В мае 2018 года суд уже приговорил к исправительным работам одного из свидетелей стрельбы – за дачу ложных показаний.

Прокуратура Амурской области сообщает, что осужденный 17 августа мужчина – друг стрелявшего Матвея Бегезы. Пресс-служба Благовещенского городского суда пишет, что осужденный – Пономаренко Д.Е.

Пономаренко дал ложные показания, чтобы помочь своему другу избежать уголовной ответственности и наказания за особо тяжкое преступление. Впрочем, вину в этом он не признал.

Суд при назначении наказания учел наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам исправительных работ, с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %.

Сам Матвей Бегеза, как сообщало Амур.инфо, в сентябре 2017 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Данный приговор мужчина обжаловал, но его оставили без изменения.