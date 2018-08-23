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сегодня, 10:37 5

В центре Благовещенска возрождается облик старинного здания

В центре Благовещенска возрождается облик старинного здания

Историческим зданиям Благовещенска постепенно возвращается первоначальный облик. Реставрация в городе в самом разгаре. На пяти объектах сейчас ведутся активные работы. Один из них – магазин «Товары для дома».

Здание в начале ХХ века принадлежало благовещенским купцам – братьям Платоновым. Оно практически примыкало ко второму магазину «Торгового дома Чурина», построенному в конце 19 века. Сегодня оба здания – это один большой магазин. «Чуринскую» часть отреставрировали несколько лет назад. Пришла пора узнать, какие тайны скрыты во второй части здания.

«Мы сейчас все свои усилия направляем на то, чтобы здание приобрело свой исторический вид. Оно – одно из немногих предприятий, которое все сто лет выполняло свою прямую функцию: как сто лет назад при Чурине здесь торговали скобяными изделиями, так и мы сейчас торгуем товарами для дома», – рассказал маркетолог Дмитрий Евсеев.

Работы по реставрации, которые ведет предприятие «Спецстрой», займут около двух месяцев.

Реставрация памятников архитектуры – дело сложное и ответственное: каждое здание имеет свою особенность, строилось по индивидуальному проекту. Поэтому работать на таких объектах могут только аккредитованные специалисты, имеющие допуски.

«Главное – не навредить. Это позиция любого строителя, занимающегося работами по сохранности памятников архитектуры», – говорит Вадим Николаев, генеральный директор ООО «Спецстрой».

Сейчас в городе ведутся работы на пяти памятниках архитектуры. Потрачено уже около 50 миллионов рублей. Это средства бюджетов и частных инвесторов – собственников зданий. Разногласий с инспекцией по охране объектов у владельцев обычно не возникает: все стараются, чтобы здание надолго сохранилось и обрело свой первозданный вид.

«Отрадно, что несколько зданий в этом году приобретут обновленный облик, поскольку делается реставрация комплексно. Решается вопрос сразу и с вывесками, и с кондиционерами, и с подсветкой. Надеемся, что наш город все больше будет приобретать свой неповторимый и праздничный вид», – пояснил Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас в Благовещенске реставрируют еще одно старинное здание. В нем в советское время размещался электроаппаратный завод.

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#история #строительство #торговля


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Даа, наконец на это обратили внимание, я очень рад данному факту, в свое время были очень красивые здания, а теперь и в наше время после реставрации будут радовать глаз

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Что то подсказывает, что эти указания были даны чуть выше мэрии...

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Большое браво мэрии Благовещенска - реставрация старых зданий супер-важное дело для нашего исторического города! Так держать и впредь!

    Хорошо бы вот еще на каждом старом здании города, устанавливать таблички, пусть даже простые (не затратные финансово) на металлических пластинах,досках (как в советское время, когда краской писали) с информацией о здании: год постройки, хозяева финансировавшие строительство дома, что в нем главное (!) находилось, год реставрации... Такая, пусть и краткая, но ёмкая информация сразу будет позволять увидеть значение здания, его историю! Даешь Исторические информационные доски (таблички) на старые здания города!!!

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Вероника Н.

    Даешь Исторические информационные доски (таблички) на старые здания города!!!



    На здании обкома КПСС тоже предлагаете табличку повесить?

  • Е.Петров

    Е.Петров
    2 часа назад

    Да, во многих городах Информационные (не охранные) доски с историей здания есть. Даже такие местные Законы есть - «Об установке на старых, исторических зданиях информационных досок с историческими сведениями» о годах постройки, об архитекторах и т.п. - «в целях культурного развития и информированности граждан». Надо и в Благовещенске, и в городах области такое Положение принять, если его нет. Такие просто Информационные (не охранные!) доски (таблички) - это как своеобразная Визитка, как Гербовая Печать для здания! А для жителей города и особенно туристов - возможность более конкретно познакомиться с историей здания, иначе увидеть его...

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