В центре Благовещенска возрождается облик старинного здания

Историческим зданиям Благовещенска постепенно возвращается первоначальный облик. Реставрация в городе в самом разгаре. На пяти объектах сейчас ведутся активные работы. Один из них – магазин «Товары для дома».

Здание в начале ХХ века принадлежало благовещенским купцам – братьям Платоновым. Оно практически примыкало ко второму магазину «Торгового дома Чурина», построенному в конце 19 века. Сегодня оба здания – это один большой магазин. «Чуринскую» часть отреставрировали несколько лет назад. Пришла пора узнать, какие тайны скрыты во второй части здания.

«Мы сейчас все свои усилия направляем на то, чтобы здание приобрело свой исторический вид. Оно – одно из немногих предприятий, которое все сто лет выполняло свою прямую функцию: как сто лет назад при Чурине здесь торговали скобяными изделиями, так и мы сейчас торгуем товарами для дома», – рассказал маркетолог Дмитрий Евсеев.

Работы по реставрации, которые ведет предприятие «Спецстрой», займут около двух месяцев.

Реставрация памятников архитектуры – дело сложное и ответственное: каждое здание имеет свою особенность, строилось по индивидуальному проекту. Поэтому работать на таких объектах могут только аккредитованные специалисты, имеющие допуски.

«Главное – не навредить. Это позиция любого строителя, занимающегося работами по сохранности памятников архитектуры», – говорит Вадим Николаев, генеральный директор ООО «Спецстрой».

Сейчас в городе ведутся работы на пяти памятниках архитектуры. Потрачено уже около 50 миллионов рублей. Это средства бюджетов и частных инвесторов – собственников зданий. Разногласий с инспекцией по охране объектов у владельцев обычно не возникает: все стараются, чтобы здание надолго сохранилось и обрело свой первозданный вид.

«Отрадно, что несколько зданий в этом году приобретут обновленный облик, поскольку делается реставрация комплексно. Решается вопрос сразу и с вывесками, и с кондиционерами, и с подсветкой. Надеемся, что наш город все больше будет приобретать свой неповторимый и праздничный вид», – пояснил Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас в Благовещенске реставрируют еще одно старинное здание. В нем в советское время размещался электроаппаратный завод.