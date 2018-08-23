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23августа
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сегодня, 10:18 0

В Приамурье военные летчики отработали в воздухе сложнейший элемент

В Приамурье военные летчики отработали в воздухе сложнейший элемент
Кадр: YouTube

В Амурской области экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе на малой высоте. Такая дозаправка относится к сложнейшим элементам.

Экипажи Ту-95МС выполняли сближение с самолетом-заправщиком Ил-78 на расстояние около 30 метров, совершали контакт с конусом-датчиком для перелива топлива. Дозаправка проводилась на высоте от 500 метров до 1 километра. Задачу дозаправки усложняла высокая облачность, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #транспорт


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