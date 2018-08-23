Для юных благовещенцев Яны и Елисея собрали необходимые суммы

Двухлетней Яне Никулиной средства нужны были на поездку в Санкт-Петербург, чтобы снять специальные металлоконструкции после проведенной операции. Елисею Проценко деньги нужны были на приобретение специальной кровати для инвалидов.

Мама Яны Елена Никулина рассказала, что им перечислили 90 638 рублей. Она посчитала, что этой суммы достаточно.

«К нам обратились люди из Санкт-Петербурга. Они раньше жили в Благовещенске. Они помогают нам искать там квартиру подешевле, не за 50 тысяч, как мы в прошлый раз снимали. Это уже удешевит поездку. И мы посчитали, что все намного лучше, чем казалось», – говорит Елена Никулина.

Госпитализация Яны запланирована на 8 октября.

«Спасибо вам за то, что помогли нам собрать такую сумму!» – благодарит Елена Никулина.

Для Елисея Проценко необходимо было собрать 104 299 рублей. Мама ребенка Анастасия поведала, что им собрали даже больше, чем они просили (информация на сайте благотворительного фонда «Предание» еще не обновилась).

«За 5 дней собрали сумму, даже превышающую ту, которую объявляли, благодаря вам. Потому что как только вы информацию выставили у себя на сайте, деньги сразу начали в больших количествах поступать. Отправляли деньги и по 1 рублю, и самая большая сумма поступила – 50 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Спасибо огромное!» – говорит Анастасия Проценко.