В Свободном организовали стихийный мемориал в память о погибшей девочке

Фото: gzt-sv.ru, Анна Казакова

Вечером в среду, 22 августа, возле мемориала священники провели службу.

«Все помолились, и батюшка призвал к тому, чтобы в сердцах мы ни на кого не таили злобу», – рассказала одна из координаторов поисковиков-добровольцев. «Люди, искавшие девочку почти три дня, очень огорчились, им обидно, что они все три дня ходили и искали не там, где был ребенок», – добавила женщина. По ее словам, в последний день поисков, когда волонтеры заступили на пост в штаб, они уже понимали, что будут искать неживого ребенка.

Некоторые из тех, кто участвовал в поисках и просто сочувствовал родителям, после известия о нахождении тела девочки начали подозревать, что тело подбросили в груду металлолома, где его и нашли. Некоторые прямо обвиняют в этом родителей малышки. Пользователи соцсетей рассылают сообщения с различными, порой нелепыми версиями случившегося.

Тем временем специалисты устанавливают причину гибели ребенка, следствие продолжается. Ранее уточнялось, что при первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области просят амурчан воздержаться от распространения непроверенных слухов и пользоваться официальной информацией, размещаемой на сайте следственного управления.

Вскоре после того, как стало известно, что девочка погибла, волонтеры объявили сбор средств на похороны. Собрали около 28 тысяч рублей. Родственники попросили волонтеров закрыть сбор. Все эти деньги волонтеры переведут родителям ребенка.

Фото Анны Казаковой, GZT-sv.ru