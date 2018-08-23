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23августа
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сегодня, 09:32 0

В новом сезоне телепроекта «Голос» обновили состав жюри

В новом сезоне телепроекта «Голос» обновили состав жюри
Фото: vk.com

Сергея Шнурова пригласили стать наставником в телешоу «Голос». Скандально известный певец согласился набрать команду вместе с другими звёздами российской эстрады.

«В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа! Это – один из самых блестящих композиторов и музыкальных продюсеров современности Константин Меладзе, единственная женщина в проекте – одна из самых ярких див Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также сверхпопулярный Сергей Шнуров. Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения. Что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей – целых четыре команды потенциальных победителей сезона! Кстати говоря, перед выбором нового состава жюри мы опросили самих зрителей – кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников. Опрос был проведен на прямых эфирах 5-го сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе», – сообщили в социальных сетях организаторы.

Напомним, что «Голос» является российской версией британского телехита The Voice. Новый сезон станет уже седьмым. Впрочем, рейтинг программы не позволяет усомниться в нужности продолжения, сообщает «Газета.ру».

Сейчас проходит отборочный тур нового проекта «Голос. 60+». В нём участвуют люди пенсионного возраста. Наставниками необычного шоу стали Лев Лещенко, Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид Агутин.

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#концерты #ТВ #шоу-бизнес


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