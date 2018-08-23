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сегодня, 09:09 1

В Белогорске мужчина, перевозивший наркотики, пытался уехать от правоохранителей на велосипеде

В Белогорске мужчина, перевозивший наркотики, пытался уехать от правоохранителей на велосипеде
Фото: instagram.com/rosgvard_amurobl

В Белогорске мужчина предпринял попытку скрыться от правоохранителей на велосипеде. Как оказалось, он перевозил наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Так, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ехали на патрульном автомобиле. Проезжая по одной из улиц Белогорска, они обратили внимание на подозрительного велосипедиста, у которого был черный полиэтиленовый пакет. На требование наряда остановиться мужчина не отреагировал, а лишь прибавил скорость, попытавшись скрыться во дворах жилых домов. В итоге он был задержан за гаражами.

На вопрос о содержимом пакета мужчина пояснил, что там находятся дикорастущая конопля и растворитель. Их он намеревался использовать, чтобы приготовить наркотическое средство для личного употребления.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы (СОГ) изъяли сырую растительную массу с резким характерным запахом. Задержанного передали СОГ для дальнейшего разбирательства. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что это наркотическое средство весом 69 граммов. Возбуждено уголовное дело, сообщается в официальном Инстаграме Росгвардии по Амурской области.

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#Белогорск #происшествия


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Комментарии
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  • Буцефал

    Буцефал
    45 минут назад

    Наши доблестные и бесстрашные герои!

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