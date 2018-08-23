У дачников возникнут проблемы с оформлением домиков: обзор прессы

Фото: vbesedki.ru

В армии Финляндии введут вегетарианские дни; в Ставрополе отстранили судью за прогулки с голой девицей; автомобили чиновников обходятся государству в 100 миллиардов рублей в год. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В сегодняшней «Российской газете» настоятельно рекомендую изучить материал, начинающийся на первой странице. В нем разъясняется, что со следующего года дачники не смогут построить или реконструировать на своем участке домик без уведомлений и согласований, коих будет целых семь форм. Что они собой представляют – под симпатичным заголовком «Стройка, семерка, тут».

Что еще особо интересного – это статья о питании в армиях разных стран. Например, в Финляндии с осени введут вегетарианские дни. Только картошка, макароны, кукуруза. А в Норвегии такие дни введены уже 4 года назад. Наверное, это способ сделать солдата злее.

Также в номере

После полезных и интересных материалов, назову еще и полноабзацный. Рассказывается, что в Ставрополе принята отставка судьи Макарова. Произошло это после размещения в интернете скандального видео, где человек, очень похожий на судью, вышел из машины, марка и номера которой совпадают с маркой и номерами судейской машины. Вместе с ним вышла девушка, на которой были только туфли. Они зашли в магазин, купили напиток, после чего уехали.

Почему видео названо скандальным, я не понял: это же Ставрополье, там жарко. А материал называется «Голая правда».

Не пропусти

Давайте посмотрим, о чем пишет «Амурская правда». Здесь много проблемных материалов. Чего стоит только публикация Ирины Ворошиловой «Молчание «ягнят» о набившей оскомину теме – ОСАГО. Читая, узнаете, кому на руку автоаварии. Обязательно изучите и возьмите на заметку.

Или рассмотрим публикацию Елены Васильевой о том, что амурский бизнес остался без господдержки. Кто в этом виноват? Вслух называть не буду, сами поймете.

Мне же самым интересным показался материал под рубрикой «История», о чем более подробно.

Очень интересно

Итак, под рубрикой «История» газета рассказала о том, как строилась и работала Благовещенская мебельная фабрика. Публикация напомнит о том, что полвека назад там работали 1 220 человек, что там выпускали наборы, за которыми охотились даже жители других регионов – так они были популярны (и не просто популярны, а надежны!), что там выпускали мебель и для кабинетов высшего партийного руководства области. А когда Степан Авраменко переезжал в Москву, наша фабрика полностью обставила ему квартиру в столице!

О востребованности продукции говорит хотя бы тот факт, что даже работникам фабрики приходилось вставать в очередь за мебелью.

А какая была сувенирка!

Эх, жаль, нет возможности пересказать все то, о чем написала Надежда Кожевникова!

Полный абзац

В «Аргументах неделi» изучается вопрос, на ком лучше экономить – на своих или чужих? Речь о властьпредержащих и прочем населении. Пишут, что содержание автомобилей, на котором разъезжает российское чиновничество, обходится государству в 100 миллиардов рублей в год. А еще называется бесплатное жилье, получаемое, как правило, в столице (стоимость апартаментов начинается от 10 миллионов). Я еще не назвал повышенные пенсии и госдачи. На первой полосе еженедельника этот материал анонсируется рубрикой «Из жизни шишек».

И поскольку вышеназванное вряд ли вас удивит, то лучше прочтите о музыканте Роджере Уотерсе – идеологе группы Pink Floyd, авторе самых известных композиций. Талантлив, богат, четырежды холост. Правда, ему уже 74.

На посошок

Очень кратко назову публикации в «Комсомольской правде» о том, что чем чище водка, тем она вреднее (парадоксальность этого утверждения и заставила меня прочесть заметку), и о том, что многоженство в России в принципе, возможно. Да-да!

В «Аргументах и фактах» не смог пропустить материал о готовящемся эксперименте – несколько человек погрузятся в Х век и попробуют выжить в условиях раннего средневековья. Без телефонов, без музыки, без пороха, без зарплаты и пенсии. В общем, с одним только «без»…

Сдается, этот эксперимент – не инициатива кучки энтузиастов, а госзаказ. Не думаете?