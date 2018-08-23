Притоны, заброшенные дома, жилье иностранцев: волонтеры, искавшие ребенка в Свободном, проверяли всё

Фото: gzt-sv.ru

Как проходили поиски ребенка, рассказала газета GZT-sv.ru.

На улице Партизанской развернулся штаб добровольцев. В палатках круглосуточно дежурили координаторы. Сюда со всего города приезжали и приходили люди с надеждой, что общими усилиями им удастся найти малышку живой. В поисках принимали участие и военные. Был задействован дрон.

Группы создавались на ходу. Координаторы спали лишь пару часов в сутки, потом возвращались на место организованного сбора. Они были искусаны комарами, у них были сбиты руки и ноги, становилось плохо от аллергии, кто-то проколол ногу и требовалась срочная перевязка, другие, ведя поиски нога в ногу, провалились в два неизвестных колодца.

На помощь горожанам пришли жители близлежащих сел Свободненского района и других регионов. К примеру, в волонтерской группе № 14 к поиску подключились молодая женщина Анна из села Семёновка и Антон, приехавший в город в гости из Забайкальского края.

Вся поисковая работа согласовывалась с сотрудниками правоохранительных органов.

В общей массе автомобилей добровольцев стояли автомобили и представителей организаций, которые задействованы на строительстве АГПЗ. Благодаря предпринимателям, которым волонтеры выражают огромную благодарность , возле штаба была развернута палатка, в которой можно было подкрепиться.

В ориентировке было заявлено, что ребенок был одет в красные тапочки, такого же цвета платье. За время поисков волонтеры находили несколько пар и по одному указанной обуви в разных концах города. Последние тапочки с бантиком были обнаружены на улице Загородной, однако они не принадлежали пропавшей девочке. Каждая находка – рюкзак с красными вещами, джинсы, кофточка, колготки и многое другое – рождали у людей надежду, что они на шаг ближе к девочке. Но все вещи не принадлежали ей.

Поиски велись оперативными сотрудниками, кинологами, следственным комитетом, поисково-спасательным отрядом МЧС и многими другими. Досконально были проверены места массового проживания иностранных граждан, проблемные адреса, притоны, заброшенные здания. Сотрудники госавтоинспекции останавливали автовладельцев с просьбой проверить записи с видеорегистраторов, возможно, кому-то удалось случайно заснять малышку.

В одном из квадратов, обозначенных для поиска, – район психиатрического диспансера – в ходе поисков волонтерам пришлось спускаться в канализационные люки, где это было возможно, осматривать заброшенные дома бывших подтопленцев по ул. Мерсона и других. Этот некогда жилой район оброс мусором так, что при желании под ним можно было бы спрятать роту солдат. Здесь же бегали дети 3-10 лет, которые, несмотря на произошедший случай, оставались предоставлены сами себе.

На место одной группы, прочесавшей тот или иной участок, направлялась следующая, чтобы не упустить какую-либо, пусть даже мелкую деталь.

Люди ходили по болотам, по лугам, по лесным массивам. Водолазы осматривали водные объекты, сотрудники коммунальных служб проверяли свои объекты. Ночью волонтеры работали на отклик, вооружившись фонариками.

22 августа поиски продолжились. Но в пятом часу вечера их участникам поступила команда от организаторов – всем срочно вернуться к штабу. Ребенка нашли.

Территория возле дома, где жила девочка, была оцеплена полицейскими. От услышанного мужчины не могли сдержать слез. Одной из волонтеров пришлось вызывать скорую помощь: от переутомления за время поисков и страшной новости она потеряла сознание.

На месте находился заместитель главы города по социальным вопросам Олег Овчаренко, который вместе с координаторами и уполномоченным по правам ребёнка в городе Свободном Галиной Ткаченко, принимавшей активное участие в поисковой работе, пытались донести до людей, чтобы они не горячились. Многие требовали вывести к ним отца девочки и готовы были устроить самосуд, обвиняя его и родственников. Также рассказывали, что старший братик девочки всё время, пока шли поиски, беспрестанно плакал, а родители, якобы, не давали работать с ним психологу.

Собравшимся объяснили, что, пока нет официальной информации от следственных органов, нельзя утверждать и обвинять, чтобы самим не становиться палачами. Возле дома было выставлено оцепление из сотрудников полиции, чтобы не допустить беспорядков и обеспечить спокойное проведение следственных действий.

К людям обратился заместитель начальника следственного отдела по городу Свободному Денис Злакоманов: «Да, труп девочки найден во дворе, место обследуется, проводятся следственные действия, работают судмедэксперты. Официальные итоги следствия будут объявлены. И спасибо всем волонтерам, кто помогал вести поиски. Давайте подождем».