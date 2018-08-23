Следователи устанавливают причины смерти ребенка в Свободном

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Незамедлительно следователями были проведены неотложные следственные действия по осмотру места происшествия, осмотру жилища, изъяты личные вещи малолетней, проведен осмотр местности в районе проживания ребенка. К проведению поисковых мероприятий были привлечены сотрудники полиции, кинологи, спасатели, военные, волонтеры.

В результате проделанной работы 22 августа тело пропавшего ребенка было обнаружено под металлическими фрагментами во двора дома, где в последний раз видели ребенка. При первоначальном осмотре тела ребенка следов криминальной смерти обнаружено не было, также судебно-медицинское исследование показало отсутствие криминального характера в обстоятельствах гибели девочки. Согласно заключению эксперта, давность наступления смерти составляет около двух дней.

Следствием будут проверяться все возможные версии произошедшего. Для установления точной причины смерти девочки будут назначены дополнительные экспертизы. Кроме того, следствием устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о смерти девочки, просят обращаться в следственное управление СК России по Амурской области по телефону (4162) 22-14-00 (круглосуточно).

Как сообщало Амур.инфо, ребенок пропал 20 августа. Его искали почти три дня, поиски не останавливались даже ночью. Девочку искали больше сотни человек. В среду, 22 августа, поиски завершились. Ребенка нашли мертвым во дворе дома, где он жил.