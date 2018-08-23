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Следователи устанавливают причины смерти ребенка в Свободном

Следователи устанавливают причины смерти ребенка в Свободном
Фото: sledcom.ru

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области продолжают расследование резонансного уголовного дела. Оно возбуждено 20 августа по факту безвестного исчезновения 5-летней девочки в городе Свободном.

Незамедлительно следователями были проведены неотложные следственные действия по осмотру места происшествия, осмотру жилища, изъяты личные вещи малолетней, проведен осмотр местности в районе проживания ребенка. К проведению поисковых мероприятий были привлечены сотрудники полиции, кинологи, спасатели, военные, волонтеры.

В результате проделанной работы 22 августа тело пропавшего ребенка было обнаружено под металлическими фрагментами во двора дома, где в последний раз видели ребенка. При первоначальном осмотре тела ребенка следов криминальной смерти обнаружено не было, также судебно-медицинское исследование показало отсутствие криминального характера в обстоятельствах гибели девочки. Согласно заключению эксперта, давность наступления смерти составляет около двух дней.

Следствием будут проверяться все возможные версии произошедшего. Для установления точной причины смерти девочки будут назначены дополнительные экспертизы. Кроме того, следствием устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о смерти девочки, просят обращаться в следственное управление СК России по Амурской области по телефону (4162) 22-14-00 (круглосуточно).

Как сообщало Амур.инфо, ребенок пропал 20 августа. Его искали почти три дня, поиски не останавливались даже ночью. Девочку искали больше сотни человек. В среду, 22 августа, поиски завершились. Ребенка нашли мертвым во дворе дома, где он жил.

Просмотров всего: 10008

#дети #происшествия #Свободный #Пропал ребенок


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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Ну хоть женщину нашли, все какой то толк в этих прочесываниях был.

  • I77

    I77
    2 часа назад

    Как то странно все это, родители зная, что пропал ребенок не проверили все углы своего двора? Да родители весь двор бы перерыли для начала, каждый сантиметр, не понимаю???

  • neverstop

    neverstop
    2 часа назад

    А отчего умер ребёнок пяти лет? И почему родственники спрятали тело? И устроили этот цирк?

  • I77

    I77
    2 часа назад

    Что то здесь не чисто!

  • I77

    I77
    2 часа назад

    Жаль очень ребеночка!

  • Мирисса

    Мирисса
    2 часа назад

    Я все понимаю, это, действительно, мог быть несчастный случай, пока рано обвинять кого-либо, но не понимаю одного, если ребенок все время находился там, то КАК его искали??? Столько времени, сил и средств было потрачено на поиски, перелопатили весь город на земле, под землей и водой, а двор с такими завалами не могли как следует осмотреть, ни родители, ни полицейские? Неужели нельзя было это сделать в первые же часы? Может, ее еще можно было бы спасти. После каждого такого случая (уже не первого в нашей области за последние годы) начинаешь сомневаться в профессионализме нашей полиции...Волонтеры - молодцы. А родители виноваты уже в том, что не обеспечили безопасность своего ребенка в собственном дворе.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    мои соболезнования всем кто переживал за девочку

    самое страшное-смерть ребенка

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Tina22

    Ну хоть женщину нашли, все какой то толк в этих прочесываниях был.



    Не поняла - какую женщину нашли? Искали-то девочку.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Труп нашли, не относящийся к данной истории.

  • Мальчик - бродяга

    Мальчик - бродяга
    1 час назад

    belka717

    Tina22

    Ну хоть женщину нашли, все какой то толк в этих прочесываниях был.



    Не поняла - какую женщину нашли? Искали-то девочку.



    Пока ребёнка искали, нашли труп женщины

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