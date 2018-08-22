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22 августа 2018, 21:24 2

В Белогорске найден труп мужчины

В Белогорске найден труп мужчины
Фото: samara.mk.ru

22 августа во второй половине дня в районе пункта промывки вагонов, который расположен во втором Белогорске, обнаружили тело мужчины. Выяснилось, что погибший 1982 года рождения, он работал в СМП.

Лежащего человека возле железнодорожных путей заметил машинист грузового поезда и сообщил дежурному по станции. На место выехала бригада скорой помощи. По прибытии на место врачи констатировали смерть.

Причину и обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить сотрудникам ЛО МВД России на транспорте Белогорска, сообщает ИА Амур28.инфо.

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#Белогорск #происшествия


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Комментарии
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  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    2 часа назад

    "он работал в СМП."

    Где он работал? В скорой медицинской помощи?

    Желательно без аббревиатур, АмурИнфо! Для точности столь краткой заметки.

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