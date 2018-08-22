На ВЭФ–2018 Амурская область представит проект горнолыжного курорта

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11-13 сентября во Владивостоке на острове Русский пройдет IV Восточно-экономический форум. Участники презентуют инвестиционные проекты для крупных иностранных инвесторов из 60 стран. Амурская область презентует четыре проекта. Это газохимия, туризм, деревообработка и горнолыжный курорт «Белогорье».

Три первых проекта «уже формируют газохимический кластер Амурской области. В будущем для региона это развитие инфраструктуры и сопутствующих производств», – рассказала Людмила Старкова, министр экономического развития Амурской области.

На современном горнолыжном курорте, строящемся в Белогорье, по словам министра, на данный момент закончено строительство первой очереди, подведена необходимая инфраструктура (дороги, ЛЭП). Планируется круглогодичная эксплуатация центра «Белогорье» – на участке площадью 66 гектаров создадут современный комплекс для отдыха и развлечений.

Участие в ВЭФ позволит привлечь инвесторов для дальнейшего строительства объектов этого проекта, сообщает пресс-служба областного правительства.

В свою очередь, завод по переработке фанеры OSB только готовится получить статус резидента ТОР «Белогорск». Для руководства завода форум во Владивостоке – это возможность наладить поставки в страны АТР фанеры OSB-3 (ориентировочно стружечная плита) различной толщины.

Как отметили организаторы форума от Приамурья, инвестиционные проекты, представляющие регион в этом году, помогут наладить активное сотрудничество со странами АТР и привлечь новые рынки сбыта.

Как сообщало Амур.инфо, павильон Амурской области на ВЭФ представлен в виде современного технологичного Data-центра и готов на 70 %.