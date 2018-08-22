Через несколько дней в Приамурье можно будет охотиться на дичь

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В субботу, 25 августа, в Амурской области открывается сезон охоты на водоплавающую, а также степную и полевую дичь, кроме фазана. Утиная охота является одной из самых массовых и традиционно собирает множество любителей. Закроется сезон 15 октября.

В преддверии открытия охоты прошел общественный совет при управлении по охране животного мира области, в ходе которого специалисты обсудили состояние популяции гусеобразных.

По данным учетов и информации управления, облоохотобщества и ДальГАУ, за последние десять лет численность гусей в Амурской области выросла более чем на 30 %. При этом прирост количества гуменника – основного охотничьего вида – выше этого показателя. Больше стало и уток, в результате чего в прошлом году их добыча также увеличилась на 39 %, сообщает сайт управления по охране животного мира Амурской области.

« В связи с представленными данными члены совета признали несостоятельными существующие мнения о необходимости запрета весенней охоты. А охотпользователям было рекомендовано принять меры к тому, чтобы охотники нынешней осенью не нарушали правил пожарной безопасности. Будет усилено и патрулирование территорий для выявления фактов незаконной охоты», – рассказал начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.