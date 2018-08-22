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22августа
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сегодня, 19:33 1

Структура администрации Белогорска изменится

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение об оптимизации экономического блока администрации города. О предстоящем изменении он рассказал сегодня на собрании с работниками экономической сферы.

«Мы живем в жестких условиях оптимизации, - отметил он. - Перед муниципалитетами ставится много задач, при этом на их исполнение нет ни возможностей, ни финансов на их реализацию. В связи с этим принято решение сократить два отдела. Отдел потребительского рынка и, как ни прискорбно, отдел развития ТОР и инвестиций. Три года прошло с того момента как его создали. За это время проделана серьезная работа, но времена меняются. Белогорск на пороге того, чтобы перестать быть моногородом».

После выведения из структуры городской администрации отдела потребительского рынка и отдела развития ТОР и инвестиций их функции будут перераспределены между отделом экономического анализа и планирования и отделом по экономике и труду. В связи с внесенными изменениями отделы будут переименованы в отдел экономического развития и инвестиций и отдел по труду и потребительскому рынку.

Вопрос о внесении изменений в структуру администрации Белогорска будет вынесен на внеочередное заседание городского Совета, которое состоится 4 сентября.

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#Белогорск #городская власть


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 минуты назад

    Говорят, Мелюкова даже в правительство звали недавно. А он как отказывался при Козлове, так и сейчас остается в Белогорске. Настоящий мэр

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