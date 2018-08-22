Глава Белогорска Станислав Мелюков назначил заместителя по экономике

Глава Белогорска Станислав Мелюков 22 августа подписал распоряжение о назначении заместителя главы Белогорска по экономике. Курировать экономический блок будет Лариса Цыркунова.

До назначения, с 2015 года, она возглавляла отдел развития ТОР и инвестиций администрации Белогорска. Работала также в финансовом управлении администрации Белогорска в должности главного специалиста бюджетного отдела.

Как пояснили в общем отделе городской администрации, заместитель главы по экономике курирует экономический блок, в состав которого входят финансовое управление, отдел экономического анализа и планирования, отдел потребительского рынка, отдел по экономике и труду, отдел муниципального заказа и отдел развития ТОР и инвестиций.

Заместитель по экономике по поручению главы представляет администрацию Белогорска в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, осуществляет координацию деятельности структурных подразделений.

Организует разработку и реализацию муниципальной экономической и финансовой политики города, осуществляет координацию и сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Белогорска.

Ранее сообщалось, что последние 6 лет в должности замглавы по экономике в администрации города работала Валентина Дацко. 4 июля текущего года она назначена первым заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, сообщает пресс-служба Белогорской администрации.