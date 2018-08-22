Паркующиеся машины перекрывают дорогу скорой помощи в АОДКБ

Машины, которые паркуются у въезда на территорию хирургического корпуса детской областной больницы, мешают проезду скорой помощи. Сотрудники медучреждения пытаются решить проблему с 2012 года. Они обращались в ГИБДД и администрацию Благовещенска – просили перекрыть въезд на стоянку. Но проблема так и не решилась.

Затор у въезда на территорию больницы – ситуация не редкая. Ежедневно путь машинам скорой помощи преграждают легковые авто. Водители заезжают и выезжают с автомобильной стоянки или паркуются у шлагбаума.

«Въезд находится напротив хирургического корпуса, где у нас расположена основная реанимационная анестезиологическая служба, где детям оказывается помощь в приемном покое сразу с первых минут поступления. Привозят детей после ДТП, с нарушениями дыхания, маленьких детей с судорожным синдромом – им помощь должна быть оказана своевременно», – обрисовала ситуацию заместитель главного врача по хирургической работе АОДКБ Ольга Смирнова.

Ни требования охраны больницы не парковаться, ни установленные бордюры не помогают.

«Буквально 5-10 минут, и, пожалуйста, заторы тут же возникают. Если приходят большие машины с доставкой лекарств, медикаментов, продуктов, то вообще проблема большая. Таксисты – основная проблема: они приезжают как попало, где попало, мы пытаемся бороться с ними, ставим бордюры, но эффекта мало», – рассказал директор по гражданской обороне и мобилизационной работе АОДКБ Алексей Воронцов.

«Я знаю, что здесь нельзя останавливаться, но мы буквально на минуту-две и сразу отъезжаем назад. Мы не препятствуем скорой, если вдруг она выезжает, мы сразу резко назад сдаем», – пояснила водитель Ольга Жарикова.

Проблема возникла в 2012 году. Сотрудники больницы обращались в ГИБДД и мэрию. Просили перекрыть один из въездов на стоянку или установить знак «Остановка запрещена». Для этого нужно было разработать проект организации дорожного движения. Завершить его пообещали в 2013 году.

«Он действует, и сейчас вся улично-дорожная сеть приводится в соответствие с этим проектом организации дорожного движения. Знаки, запрещающие остановку, установлены. Мы не можем закрывать, это не в наших силах. Это в силах владельца дорог. Если это дороги общего пользования, территория, то здесь администрация города Благовещенска принимает решение. Если это территория больницы, то решение принимает руководство больницы», – рассказал заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Лапа.

В 2017 году губернатор области Александр Козлов поручил мэру Благовещенска совместно с отделом ГИБДД увеличить площадь стоянки, прилегающей к больнице. Однако проблема так и не решилась. В июле этого года сотрудники больницы снова обратились в мэрию. Вопрос о переносе въезда на стоянку обещали рассмотреть.

В городскую администрацию ТК «Альфа-канал» направила запрос, чтобы выяснить, когда будет решен вопрос с парковкой. Его снова обещали обсудить на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На территории больницы в скором времени отремонтируют здание, куда переедет детская областная поликлиника. Медики боятся, что количество посетителей, как и машин, увеличится.