В Приамурье застройщики смогут возводить льготные дома, передав часть квартир дольщикам

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Правительство Амурской области разработало новый механизм поддержки обманутых дольщиков. Застройщикам из государственной или муниципальной собственности будут давать земельные участки без торгов. Они же должны 10 % жилой площади из построенных домов передавать дольщикам.

До 1 ноября министерство транспорта и строительства области будет принимать заявления от обманутых дольщиков, имеющих право на получение поддержки. Этот механизм будет действовать ежегодно – с 1 января по 1 ноября. Затем в течение месяца специалисты будут формировать реестр нуждающихся, с разбивкой по муниципальным образованиям, где будут определяться подходящие земельные участки и организации-застройщики. Последних в областном правительстве намерены тщательно проверять на надежность совместно с контролирующими органами.

Ранее в Амурской области был утвержден план-график для осуществления мер по решению проблемы обманутых дольщиков. В дорожную карту включили 14 проблемных объектов. Достройка 10 домов, включая объекты «СК «Городок», была признана экономически нецелесообразной в связи с низкой степенью готовности. Поэтому в правительстве Амурской области разработали порядок предоставления мер государственной поддержки гражданам в виде денежной выплаты из областного бюджета.

В реестр включили 346 человек по 289 договорам на сумму 372 миллиона 800 тысяч 600 рублей. Из областного бюджета выделили 191 миллион 331 тысячу 800 рублей по 151 договору (191 человек). Уже выплатили деньги 181 человеку по 144 договорам на сумму 180 миллионов 478 тысяч 800 рублей. На реализацию программы осталось выделить около 181,5 миллиона рублей. В августе на эти цели дополнительно предусмотрено 12 миллионов 450 тысяч рублей для дольщиков пятой очереди, сообщает пресс-служба областного правительства.