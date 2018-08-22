Василий Орлов доложил Юрию Трутневу о готовности павильона Амурской области к ВЭФ 2018

22 августа состоялся обход выставки «Улица Дальнего Востока», монтаж которой сейчас идёт во Владивостоке на набережной Аякс на острове Русский. Комплексный проект традиционно демонстрирует особенности дальневосточных регионов, их экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности. Мероприятие пройдёт в рамках четвёртого Восточного экономического форума.

Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с главой Приамурья Василием Орловым проверили техническую готовность павильона Амурской области. Василий Александрович рассказал, что в этом году основной акцент будет сделан на развитии сотрудничества между Россией и Китаем на современном этапе на примере реализованных в Амурской области совместных российско-китайских уникальных проектов в социальной сфере. На ВЭФ ожидается около 500 китайских представителей на самом высоком уровне.

Готовность павильона Амурской области сегодня составляет 70 %. Завершены основные наружные работы, идёт отделка фасада и внутреннее наполнение павильона.

Павильон региона представлен в виде современного технологичного Data-центра. В интерактивном режиме с помощью информационной панели «ТОРы региона» познакомят с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.

Инвесторам представят в виде светодиодной стены газохимический кластер с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль. Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360 градусное видео, бесконтактное управление 3D моделью, 3D печать.

Посетителям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем. Цель – привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Мост в Китай – один из ключевых проектов, который расширяет возможности экспорта Амурской области. Проект уникальный, позиционирует регион как высокотранзитный, с высоким экспортным потенциалом и крупнейшими проектами логистики.

Павильон Приамурья в прошлом году занял второе место на Восточном экономическом форуме и рассказывал об историях успеха и развитии инвестиционных проектов федерального масштаба. На форуме делегация Амурской области подписала соглашения на сумму более 1,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.