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Пятилетнюю девочку, пропавшую в Свободном, нашли мертвой во дворе ее дома (видео)

Пятилетнюю девочку, пропавшую в Свободном, нашли мертвой во дворе ее дома (видео)

Тело пятилетней девочки, пропавшей в Свободном в понедельник, 20 августа, обнаружено во дворе дома, где живет ее семья. Информацию о гибели ребенка подтвердили в амурском следственном управлении.

«Девочку нашли во дворе дома, где ее последний раз видели. В дальнем углу, заваленном металлоломом. Тело находилось под металлическим предметом в труднодоступном месте», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.

По словам Алексея Сергеевича, причина смерти ребенка устанавливается. Тело направили на вскрытие, образцы тканей подлежат гистологическому исследованию. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», следователи будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Ребенка искали почти три дня, поиски не останавливались даже ночью. Девочку искали больше сотни человек. В среду, 22 августа, поиски завершились.

Просмотров всего: 61297

#дети #Свободный #происшествия #Пропал ребенок


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Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • ВИКТОРИЯ 28

    ВИКТОРИЯ 28
    3 часа назад

    Не могу понять, а почему раньше во дворе дома девочку не искали???? как так??

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    3 часа назад

    А собака где была

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Господи, какое горе...

  • }{омут

    }{омут
    3 часа назад

    Может подкинули тело?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    ужас ((((((((((

  • демиург13

    демиург13
    3 часа назад

    кинолог с собакой... собака теряла след по дороге... версия, что ребёнка посадили в машину... Что же за собака такая вместе с кинологом...

  • Варда

    Варда
    3 часа назад

    Может она спрятаться там решила и придавило (((

  • Jules

    Jules
    3 часа назад

    Кто-нибудь обратил внимание на то, как выглядит двор дома, в котором живет эта семья? Ощущение ,что это не двор, а свалка, помойка! Там опасно находиться даже взрослому человеку, не то, что ребенку. Я, конечно, не буду ничего утверждать и предполагать, пока не будет результатов экспертизы, но возможен и трагический несчастный случай....

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Вот сразу двор неприязнь вызывал. Столько дер@ма, неужели нельзя прибраться.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    JulesКто-нибудь обратил внимание на то, как выглядит двор дома, в котором живет эта семья? Ощущение ,что это не двор, а свалка, помойка! Там опасно находиться даже взрослому человеку, не то, что ребенку. Я, конечно, не буду ничего утверждать и предполагать, пока не будет результатов экспертизы, но возможен и трагический несчастный случай....


    Судя по комментарию представителя СК, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Всё покажет экспертиза. Не могу понять, как собака не учуяла ребёнка в такой близости...

  • ВИКТОРИЯ 28

    ВИКТОРИЯ 28
    3 часа назад

    Глядя на двор трудно представить что семья благополучная, таи не только ребенка может придавить. Будем ждать результатов экспертизы, вполне возможен банальный несчастный случай.... но вопрос остается вопросом почему сразу там не искали или действительно искали и тело подбросили...

  • НастяКом

    НастяКом
    3 часа назад

    Кровь холодеет от мысли, что малышка погибла не сразу....что ее можно было спасти, если бы нашли вовремя

  • wnw123

    wnw123
    3 часа назад

    С такой собаки поисковой больше в хотдоге пользы будет

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Мне одной кажется вся эта ситуация очень странной? Следователи никакие, собака не взяла след....ходили вокруг все

  • ВИКТОРИЯ 28

    ВИКТОРИЯ 28
    2 часа назад

    Вот и я о том, ну как как!!!!!Можно было не проверить весь двор,просто кошмар..

  • Ули

    Ули
    2 часа назад

    Родители вы что в своем дворе то не искали,ведь должны были проверить каждый клочок ..Никаких оправданий вам..Загадить двор,детям не выделен угол где играть,сплошная помойка.Жалко до боли малышку.Про собак и работников правоохранительных органов лучше промолчать.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    очень печально. соболезную родным.

    спасибо, что еще есть добрые сердца и откликнулись на горе, помогали в поисках, в поддержке.

    горько на душе... что ж за лето то такое? не помню такого кол-ва случаев гибели детей по совершенно... даже слово не могу подобрать, причинам. если бы хоть немного изменить обстоятельства со стороны взрослых, все было бы по другому: поставили замки на окнах, кто-то бы не упал, приглядели бы за кучкой детей - не утонул, не было бы склада металла, не завалило бы... сколько еще подобных нелепых опасностей ждет детские души? матерей жалко, родных.. и самих детишек.. расти бы и расти..

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Jules

    Кто-нибудь обратил внимание на то, как выглядит двор дома, в котором живет эта семья? Ощущение ,что это не двор, а свалка, помойка! Там опасно находиться даже взрослому человеку, не то, что ребенку. Я, конечно, не буду ничего утверждать и предполагать, пока не будет результатов экспертизы, но возможен и трагический несчастный случай....



    Судя по комментарию представителя СК, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Всё покажет экспертиза. Не могу понять, как собака не учуяла ребёнка в такой близости...



    не учуяла,собака на дороге напротив дома след теряла на асн24 написали, возможно после тело принесли и спрятали во дворе.

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    двор конечно еще тот.....больше на помойку похож

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Печально очень, что так трагически все завершилось! А что касается Розыска, то по элементарным правилам, при пропаже детей, особенно малолетних, ведь первым делом очень тщательно (группой лиц, по плану, не стихийно, - буквально по сантиметрам!!!) обследуется дом и вся придомовая территория с постройками не ней, а уже потом поиски идут за пределами... Этого не было сделано или все так сразу и было сделано?

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    жаль, надеялась, что девочку найдут живой...

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Там родителей будут трясти... Когда девочку нашли, мать даже не вышла из дома...(((

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Мда, это не двор, а мусорная свалка! Тяжело порядок навести?

    У моего знакомого так малой 6 зубов на кардане оставил, тоже весь двор был металлом забросан! Сразу порядки навел! А у этих ещё и дебри, травой всё заросло! Спичку кинь - и ни дома, ничего, ещё и соседей захватят за собой!

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Жаль , очень жаль .....

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    горе какое...

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    Мда. Вопросов много. В том числе и к родителям. понимаю, горе. Но двор захламлён. 5 летний ребёнок без присмотра в этом опасном бардаке.

  • Angel90

    Angel90
    1 час назад

    Такое чувство, что родители причастны к смерти девочки. Если даже мать не вышла из дому, какая нормальная мать вообще будет сидеть дома и чего то ждать.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Angel90

    Такое чувство, что родители причастны к смерти девочки. Если даже мать не вышла из дому, какая нормальная мать вообще будет сидеть дома и чего то ждать.



    может под успоительными...

    ведь пока ничего еще не понятно

    почему собаку по двору не пустили? почему из числа волонтеров в видео реплика была, что они там были и никого там не было...

    жуть такая

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    1 час назад

    Раздули целую шумиху. А поди так и есть, что родные и убили ребёнка. Проверить бы их на вменяемость в судебно-психиатрической экспертизе.

  • Автоледи28

    Автоледи28
    47 минут назад

    Какой ужас ( я так надеялась , что найдут живой ...

  • Леонидова

    Леонидова
    36 минут назад

    https://asn24.ru/news/crime/53528/ ребенка нашли закопанным в куче мусора.....Подождем резуьтаты экспертизы...Смотрела на ютуб видео, старшая сестра слишком спокойна, подкрашена, уравновешена. Не видно жуткого горя от пропажи малыщки.

  • matushka

    matushka
    27 минут назад

    В одной передаче показывали и рассказали. Отчим убил 10 летнию падчерецу её колготки, прежде изнасиловал, потом закопал во дворе дома, засыпал всё табаком и перцем, ни одна собака след не взяла. Узнали как то, сам сознался вроде, точно не помню. Может и здесь аналогично было

  • варварав

    варварав
    22 минуты назад

    Чуда не случилось. Жаль малышку. Мать курица

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    6 минут назад

    Вот такого исхода никто не ждал...Жаль девочку...

  • Буцефал

    Буцефал
    1 минута назад

    Хватит писать всякий бред,или вы тут соревнуетесь кто дурнее комент тупой напишет? Дождитесь конца следствия болезные.

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