Пятилетнюю девочку, пропавшую в Свободном, нашли мертвой во дворе ее дома (видео)

«Девочку нашли во дворе дома, где ее последний раз видели. В дальнем углу, заваленном металлоломом. Тело находилось под металлическим предметом в труднодоступном месте», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.

По словам Алексея Сергеевича, причина смерти ребенка устанавливается. Тело направили на вскрытие, образцы тканей подлежат гистологическому исследованию. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», следователи будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Ребенка искали почти три дня, поиски не останавливались даже ночью. Девочку искали больше сотни человек. В среду, 22 августа, поиски завершились.