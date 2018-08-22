Пятилетнюю девочку, пропавшую в Свободном, нашли мертвой во дворе ее дома (видео)
Тело пятилетней девочки, пропавшей в Свободном в понедельник, 20 августа, обнаружено во дворе дома, где живет ее семья. Информацию о гибели ребенка подтвердили в амурском следственном управлении.
«Девочку нашли во дворе дома, где ее последний раз видели. В дальнем углу, заваленном металлоломом. Тело находилось под металлическим предметом в труднодоступном месте», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.
По словам Алексея Сергеевича, причина смерти ребенка устанавливается. Тело направили на вскрытие, образцы тканей подлежат гистологическому исследованию. В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство малолетнего», следователи будут устанавливать обстоятельства трагедии.
Ребенка искали почти три дня, поиски не останавливались даже ночью. Девочку искали больше сотни человек. В среду, 22 августа, поиски завершились.
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