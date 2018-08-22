На слепые прослушивания телешоу «Голос. 60+» пришёл отец Агутина

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7 сентября в эфире Первого канала выйдет первый выпуск шоу «Голос. 60+». В новой передаче жюри будет оценивать вокальные данные участников от 60 лет. До премьеры проекта больше двух недель, но уже стали известны некоторые подробности слепых прослушиваний.

В жюри оказались музыканты Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Льву Лещенко в этом году исполнилось 76 лет, и в роли наставника он чувствует себя увереннее Пелагеи и Леонида. «Конечно, я смотрел Голос и даже знаю кое-каких лауреатов. И детские выпуски видел, но фрагментарно. Могу сказать, что, когда начинали мы, у нас не было такой возможности сразу появиться на телевидении», – поделился Лев Лещенко в одном из журналов.

На этапе прослушиваний еще одного наставника, 50-летнего Леонида Агутина, ждал сюрприз. Испытать свои силы на шоу пришел его отец, 83-летний композитор Николай Петрович. Николай Агутин исполнил композицию Марка Бернеса «Я работаю волшебником». Конечно, Леонид узнал голос отца, но пока неизвестно, взял ли он Николая Петровича в свою команду, сообщает «Космополитен».