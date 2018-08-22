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Амурчанка-двойник Бузовой предпочла Благовещенск Москве

Амурчанка-двойник Бузовой предпочла Благовещенск Москве

В Благовещенске снимут видеоклип-пародию на Ольгу Бузову. В роли известной дивы выступит ее двойник – Ольга Яковлева из Тынды. Инициатор и организатор съемки клипа – амурский журналист Сергей Логвинов. Воплотить идею в жизнь ему поможет благовещенская студия танца «Траффик».

О внешнем сходстве амурчанки с Ольгой Бузовой ей стали говорить еще семь лет назад. Тогда жительница Тынды перекрасилась в блондинку. Сестра Ольги опубликовала ее фото на сайте двойников. После этого девушке несколько раз предлагали принять участие в различных телешоу. Среди них – шоу двойников на Первом канале и телеканале «Россия». От съемок она отказалась.

«И сейчас, когда вышла наша заметка на Амур.инфо, ей тоже одна из московских телекомпаний сделала предложение – приехать в Москву. Говорят: "Мы тебя приоденем, накрасим, погуляешь по улицам, мы хотим на реакцию людей посмотреть". И она тоже отказалась, за что я ей безумно благодарен! Потому что, отказавшись от московской телекомпании, она подарила мне эксклюзив на съемки в Благовещенске», – рассказывает руководитель творческого объединения «ЛИК» телекомпании «Альфа-канал» Сергей Логвинов.

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