В Мазановский район направили 12 врачей и тонны полезного груза

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В самый пострадавший от дождей и паводка район – Мазановский – областной минздрав направил несколько грузовиков с инвентарем и стройматериалами и два автомобиля для нужд Мазановской больницы. Также в район выехал автобус с участниками проекта «Путь к здоровью».

В областном министерстве здравоохранения решили оказать Мазановской больнице комплексную поддержку по трем направлениям.

«Мы сообща поможем районной больнице провести диспансеризацию населения. Сегодня в Новокиевском Увале стартует "Путь к здоровью". 12 врачей узких специальностей из благовещенских поликлиник, горбольницы, онкодиспансера и наркологического диспансера будут вести прием в райцентре, затем, в четверг, – в Сапроново, и в пятницу – в Красноярово», – сообщил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

В мобильной бригаде – невролог, кардиолог, врач функциональной диагностики, онколог, врач УЗИ, гинеколог, уролог, терапевт, эндокринолог, лор, офтальмолог, нарколог. Их сопровождают студенты и преподаватели Амурского медицинского колледжа. С собой доктора привезли флюорограф из Свободненской больницы и 300 онкомаркеров. Передвижная поликлиника планирует принять 500-600 человек. Затем, в начале сентября, в Мазановский район приедет педиатрическая бригада в расширенном составе для осмотра детей.

Помимо диспансеризации, благовещенские медики обеспечили Мазановскую больницу транспортом, оборудованием, мягким инвентарем и стройматериалами. 1-я городская поликлиника привезла 30 кроватей и матрасы; 2-я поликлиника – 20 стоек и одеяла; 3-я поликлиника – 30 подушек и 60 комплектов постельного белья; 4-я поликлиника закупила стройматериалы для косметического ремонта и сантехнику.

Областная стоматология передала в Мазановскую больницу новый автомобиль «Нива», который может использоваться для патронажа пациентов, а наркологический диспансер пригнал санитарный автомобиль УАЗ 2018 года выпуска, сообщает пресс-служба областного правительства.