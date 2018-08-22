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сегодня, 16:41 0

В Свободном продолжают строить новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

В Свободном продолжают строить новые дома для переселения граждан из аварийного жилья
Фото: gov.cap.ru

В 2018 году в городе Свободном будут введены в эксплуатацию еще пять новостроек для переселения граждан из аварийного жилья. Три дома, расположенные на улице Кирова; дом № 92 на улице 40-летия Октября, дом № 71 и дом № 5 на улице Локомобильной введены в эксплуатацию в текущем году. В них уже отметили новоселье 72 семьи.

Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, находившийся в рабочей поездке в Свободном, посетил строящиеся объекты для граждан, живущих в аварийном жилье.

«За весь период реализации Программы в Свободном было переселено более 2 тысяч граждан в 47 тысячи квадратных метров нового жилья. В 2018 году будут введены в эксплуатацию 8 новостроек для переселения граждан общей площадью 12 тысяч квадратных метров. В 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 4 тысячи квадратных метров жилья», – рассказал министр.

Сейчас в Приамурье осуществляется Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. В 2018 году 757 семей переедут в 16 новых многоквартирных домов. Также будут приобретены квартиры на вторичном рынке.

Сегодня программа переселения реализуется в 12 муниципальных образованиях: городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, Сковородино; Благовещенском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском районах; рабочих поселках Талакан, пгт Бурея Бурейского района; рабочем поселке Прогресс и поселке Серышево Серышевского района.

По многоквартирным домам, признанным аварийными после 1 января 2012 года, на данный момент формируется реестр аварийного фонда, который опубликован на сайте www.reformagkh.ru. Указанный реестр ведется муниципальными образованиями области, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области.

До 1 января 2019 году по поручению президента Российской Федерации Минстрой России должен разработать и запустить новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Амурская область ждет этого законопроекта, чтобы продолжать Программу.

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#Свободный #строительство


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