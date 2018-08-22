Координатор поиска девочки в Свободном: люди самоотверженно ищут ребенка

В настоящее время Ольга находится в Свободном, где координирует действия волонтеров. Интервью записывалось по видеосвязи.

Девочку ищут 90 человек. Среди них не только жители Свободного, но и люди из других населенных пунктов – близлежащих сел, Белогорска, Благовещенска и даже Хабаровска. Это граждане и военные, а также сотрудники предприятий. «Все организации Свободного, бюджетные и частные, НИПИГАЗ, Газпром, СИБУР и фирмы, которые с ними сотрудничают. Они принимают большое участие. Людей снимают с работы и направляют их на поиски», – рассказывает Ольга.

Координаторы поисковых работ инструктируют всех вновь прибывших и обеспечивают добровольцев резиновыми сапогами и плащами. Поисковики разбиваются на небольшие группы и проходят местность, растянувшись цепочкой. Одну и ту же местность проходят несколько раз, чтобы увеличить шанс найти следы пропавшей девочки. В каждой группе от 10 до 15 человек, у них есть связной – человек, который держит связь с координаторами. Всю полученную информацию они передают полицейским. По информации Ольги, между волонтерами и полицейскими налажено 100-процентное взаимодействие.

Несколько раз участники поисков находили детскую обувь и вещи, но ни одна из находок не имеет отношение к Соне Чернобаевой.

Беда никого не оставила равнодушным. К поискам присоединяются новые желающие помочь. «Даже ночью приходят. Люди заканчивают свою работу и приезжают искать. Ночью в штабе волонтеров остаются дежурные. Желание помочь, готовность помочь у людей просто зашкаливает, – отмечает Ольга Громова. – Очень много частных предпринимателей, которые занимаются питанием, откликнулись и привезли нам пищу, даже пришлось просить, чтобы не привозили больше – хранить негде».

«Все верят в чудо, что ребенок жив. Многие из нас не первый раз участвуют в поисках, и эти поиски более сложные прежде всего эмоционально, ведь они затянулись на три дня. Старшие кураторы почти не спят. Мы не знаем, сколько будут длиться поиски. Я бы не заканчивала, пока мы не найдем ребенка», – говорит Ольга.

На вопрос о версиях пропажи ребенка старший координатор поисковых работ ответила так: «Волонтеры не занимаются построениями версий пропажи девочки, они просто ее ищут. Кто ничем не занят, строит догадки и версии. Мы рассматриваем два варианта: найдем девочку, пусть истощенную, но все будет хорошо. И второй вариант – самый печальный».

Со слезами на глазах Ольга Громова поблагодарила людей, которых сплотила пропажа Сони и которые отказались от своих планов, чтобы день и ночь искать малышку: «Всем огромное спасибо. Я вижу, как люди нервничают, стараются, как они устали… Спасибо, что они принимают участие в поисках девочки».

Программа «Простые вопросы», гостьей которой стала старший координатор поисковых работ в Свободном Ольга Громова, выйдет в эфир благовещенской телекомпании «Альфа-канал» на канале «ТНТ–Благовещенск» в среду, 22 августа. Время выхода – 18:15 и 20:35. Видео- и текстовая версии программы будут опубликована на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».