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сегодня, 16:15 0

Британец 5 лет выдавал себя за богатого человека

Британец 5 лет выдавал себя за богатого человека
Фото: seloidacha.ru

В Британии, в графстве Дерсет, вынесли приговор мошеннику, который выдавал себя за аристократа и миллионера. За обман мужчина получил два года колонии и 150 часов неоплачиваемых работ.

31-летнего Джеймса Мэйкока (James Maycock) обвинили в 19 случаях мошенничества и обмана, причем в пяти из них он признал свою вину.

В течение пяти лет мужчина обманывал свою девушку и её родственников в том, что получил в наследство миллион стерлингов (около 88 миллионов рублей). Однажды, чтобы очаровать невесту, мужчина заказал прогулку на вертолёте. За это мужчина должен был заплатить 9 тысяч фунтов (790 тысяч рублей), но данную сумму Мэйкок так и не внес, лишь пообещал прислать чек.

В 2016 году Мэйкок устроился в автомастерскую в качестве неквалифицированного механика, без разрешения приобрел запчасти за счет компании, а затем уволился. После этого он без ведома девушки открыл компанию от ее имени и попытался купить беспилотный летательный аппарат в кредит, заявив продавцу, что тот имеет дело с лордом. До этого он рассказывал будущей жене, что является первоклассным лётчиком, хотя на самом деле окончил лишь десятидневные курсы.

Продавец беспилотного летательного аппарата обратился в полицию, после чего мужчину задержали, сообщает GFAclaims.ru.

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#жизнь #криминал #происшествия


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