В Благовещенске разыграют билеты на кинофильмы «Амурской осени»

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27 августа в России отметят День российского кино — профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех, кто поддерживает и любит российское кино. В преддверии праздника, 26 августа, с 10:00 до 16:00 на площади имени Ленина пройдет масштабная акция: творческие площадки организуют Городской дом культуры и библиотеки Благовещенска.

ГДК в 10:00 откроет выставку имени советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и писателя Валерия Приемыхова. Здесь пройдут презентация I открытого Дальневосточного фестиваля детских любительских фильмов «КинАмурчик», игровая программа для детей «Союзмультфильм представляет» с героями русских мультфильмов и возможностью устроить яркую семейную фотосессию, увлекательная и познавательная радиогазета об истории российского кино и выдающихся личностях отечественного кинематографа.

«В 10:40 и в 11:40 мы проведем розыгрыши пригласительных билетов на фильмы в рамках фестиваля театра и кино "Амурская осень". Не упустите возможность обзавестись парочкой билетиков! — советуют в ГДК. — И это не единственный сюрприз, который мы приготовили. В 11:00 гостей ждет концертная программа вокального ансамбля "Казачья песня", который исполнит душевные, любимые и такие знакомые песни из советского кино».

В 12:00 начнется концерт духового оркестра Amur Brass Band под управлением Анатолия Хопатько. Можно будет ностальгировать и вальсировать под песни из кинофильмов «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», насладиться зажигательными композициями из кинокомедий Леонид Гайдая и лиричными мелодиями, написанными величайшими композиторами — Валерием Зубковым, Булатом Окуджавой, Яном Френкелем и другими.

Продолжит праздничную программу Муниципальная информационная библиотечная система. С 13:00 до 16:00 для гостей будут работать киновикторина, мастер-класс по созданию анимации, тематический буккроссинг. На площадке «открытый микрофон» каждый желающий сможет прочитать предложенное стихотворение из известных советских и российских кинофильмов, и даже исполнить песню.

В 15:00 лидер амурского кинодвижения, президент Амурской областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов расскажет об истории кино, о своей организации и ее деятельности, а также участии в фестивалях и мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.