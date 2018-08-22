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22августа
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сегодня, 19:50 1

В Амурской области размер госпошлины на «права» не изменился

Закон об увеличении госпошлины за выдачу водительских удостоверений и свидетельств о регистрации автомобиля амурчан пока не коснутся. Закон приняли в начале июля. В силу он вступил в августе. Но из-за отсутствия специальных бланков в регионе платят пошлины по старым ценам.

«Их стоимость будет составлять 3 000 рублей, а свидетельство о регистрации – 1 500 рублей. Но данные бланки мы в настоящее время не получили, госпошлина осталась прежней», – комментирует заместитель начальника МРЭО ГИБДД Амурской области Игорь Савенок.

Когда в Амурскую область придут документы, пока неизвестно.

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#закон #транспорт


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 минуты назад

    Депутатский контроль отработал. Кузьмин - красачик, молодец. (нет)

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