На строительстве моста через Амур обсуждают вопросы установки и натяжения вантовой системы

21 августа на строительной площадке мостового перехода через реку Амур на территории КНР состоялась российско-китайская рабочая встреча по ознакомлению с ходом строительства китайской части мостового перехода, согласованию технических решений, а также обмену опытом и технологиями в строительстве мостовых сооружений.

С российской стороны в рабочей встрече приняли участие представители компании-заказчика КОО «Амур (Хэйлунцзян)», организации, осуществляющей контроль качества работ ООО «АСКОМ», подрядной организации АО «УСК МОСТ», проектной организации, осуществляющей авторский надзор ОАО «Институт Гипростроймост». С китайской стороны присутствовали представители компании-заказчика, подрядной и проектной организаций.

«Китайская сторона продемонстрировала собранный конструктив – это стапельная площадка в виде эстакады из металлоконструкций, которая подготовлена под сборку пролетного строения и последующий надвижки. На сегодняшний день у китайской стороны все опоры под пролетное строение завершены, у нас сегодня две опоры находятся в стадии строительства. На момент осуществления надвижки наши опоры тоже будут готовы», – рассказал заместитель главного инженера филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Руслан Шабаев.

Различия в сроках и методике выполнения строительных работ соответствует единому международному проекту строительства моста, строительство идет в графике двух государств.

Встречи имеют регулярный характер, проходят не менее одного раза в месяц. Работа ведется под руководством рабочих групп правительства Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

В ходе встречи была осмотрена собранная стапельная площадка под сборку и надвижку пролетного строения, которая выполнена в виде эстакады из металлоконструкций.

Как отметил заместитель генерального директора компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» Дун Дэхуэй, цель встречи заключалась в обсуждении дальнейших действий по этапам работ строительства моста, для того чтобы подготовиться к надвижке пролетных строений и их замыканию.

«В последнее время обсуждаем вопросы установки вантовой системы, натяжения вантовой системы, самой надвижки, устройство замыкающего блока, после замыкающего блока снятие временной опоры, которая будет стоять посредине Амура, на границе, весь порядок выполнения этих работ в соответствующие сроки», – добавил Дун Дэхуэй.

По предоставленной информации,и китайская сторона приступит к сборке пролетного строения в начале сентября.

Российская сторона в двадцатых числах сентября начнет выполнение надвижки пролетного строения на основном мосту через реку Амур, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

Фото предоставлены пресс-службой минтранса Амурской области.