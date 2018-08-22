Сильнее бить рублем за несанкционированные свалки предложили в амурском правительстве

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Ужесточение ответственности за организацию несанкционированных свалок отходов обсудили на заседании правительства области под руководством Василия Орлова. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Василий Офицеров предложил значительно увеличить штрафы и для граждан, и для юридических лиц.

На сегодняшний день за организацию свалки предусмотрен административный штраф для граждан – от пятисот до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

«Возбуждением и рассмотрением дел такого характера занимаются административные комиссии. Согласно анализу, проведенному министерством природных ресурсов, за 2017 год и январь-август 2018 года установлено, что комиссии не во всех районах ведут эффективную работу в этом направлении. Минприроды и Минюст проанализируют работу комиссий», – сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Василий Офицеров.

«Думаю, что помимо свалок у муниципальных административных комиссий масса других проблем, решение для которых необходимо прорабатывать. Минюст и Минприроды стоит сделать срез проблем, а муниципалитетам направить свои предложения по их решению», – предложил врио губернатора.

Помимо этого, и.о. министра природных ресурсов отметил, что существующие размеры административных штрафов за организацию несанкционированной свалки отходов, не позволяют повлиять на предупреждение совершения правонарушений.

«Считаем необходимым ужесточить административное наказание за организацию свалок, увеличив размеры административных штрафов до следующих размеров: для граждан – от 2 500 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей», – сказал Василий Офицеров.

Соответствующий законопроект будет разработан министерством природных ресурсов и направлен в законодательное собрание.