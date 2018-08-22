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22августа
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сегодня, 14:26 0

В Благовещенске прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида

В Благовещенске прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида
Фото: edinstvennaya.ua

В Благовещенске врач назначила ребенку-инвалиду жизненно необходимые лекарства, но их не оказалось в аптеке. Представитель инвалида обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства, регламентирующего льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Лечащий врач выписал ребенку «Инфликсимаб» («Ремикейд») и «Месалазин» («Салофальк»), которые необходимы по жизненным показаниям. Вместе с тем проверка показала, что девочка так и не получила лекарства – их не оказалось в аптеках.

Согласно действующему законодательству, обязанность по предоставлению мер социальной поддержки населению в виде бесплатных лекарственных препаратов возложена на региональное министерство здравоохранения, сообщает прокуратура Амурской области.

Прокурор Благовещенска направил в суд иск с требованием обязать министерство здравоохранения Амурской области обеспечить ребенка-инвалида лекарствами: «Инфликсимаб» – четыре 100-миллиметровых флакона, «Месалазин» – шесть упаковок по 250 миллиграммов. Благовещенский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда исполнено, ребенок-инвалид обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.

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#дети #закон #здоровье #суды


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