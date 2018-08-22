Тайфун «Сулик» доберется до Приамурья лишь при очень благоприятных обстоятельствах

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Амурчане ждут прихода тайфуна «Сулик» (или «Соулик»), который, по прогнозам, считается опаснее известного тайфуна 2016 года «Лайонрок». Однако синоптики считают, что ни этот, ни какой-либо другой тайфун серьезно повлиять на погоду в Амурской области не смогут.





Ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская пояснила, что погоду в Приамурье формируют, прежде всего, континентальные циклоны, которые стационируют в районе бассейна Амура – верхнего, среднего или нижнего.

«Называется эта климатическая особенность – летняя дальневосточная депрессия. Когда фронты циклонов обостряются, идут дожди. Дожди на Амуре регулярно бывают сильными, и это никак не связано с океанскими тайфунами», – пояснила Светлана Анатольевна.

Приамурье находится в глубине континента. По словам синоптика, тайфунам, чтобы дотянуться до области, нужно идти строго на север, при этом давление в центре должно сильно расти – выравниваться с окружающим давлением. В таком случае тайфун стремительно теряет интенсивность. Именно поэтому сильные осадки, которые бывают на побережье, до Амурской области уже не доходят.

«Раньше бывали случаи, когда уже сильно бывший тайфун дотягивал до Амурской области. Но каждый раз в таких случаях наблюдалась абсолютно рядовая погода – это был просто дождь», – добавила Светлана Казачинская.

Предугадать путь и силу тайфуна трудно, всегда есть несколько возможных вариантов развития событий. По тайфуну «Сулик» разные метеорологические модели показывают разное его поведение.

«Сейчас он находится на 30-м градусе широты – южнее Корейского полуострова. Даже при самом благоприятном сценарии – если он будет идти строго на север – к воскресенью, 26 августа, уже бывший тайфун сможет оказать свое влияние на южные районы Амурской области – пойдет дождь, – рассказала Светлана Анатольевна. – Но, поскольку у нас идут свои процессы и погода здесь движется в основном с запада, то могут возникнуть подходящие условия для обострения атмосферного фронта, и местами начнется сильный дождь».

Но, по ее словам, этим летом определение «местами сильный дождь» – это самая распространенная погода в Амурской области. Сильных дождей было много. Очень сильный дождь – 85 миллиметров осадков – прошел в Благовещенске 16 июня. А 18 июля в селе Малая Сазанка Свободненского района за три часа выпало 180 миллиметров.

«Я такой интенсивности дождя просто не припомню, – призналась Светлана Анатольевна. – И при этом никаких тайфунов! Абсолютно местная погода».

Что касается ближайших прогнозов в Амурской области, то синоптики прогнозируют, что в среду, 22 августа, дожди прекратятся, и хорошая погода продлится до субботы. После субботы прогнозы расходятся: по одной модели произойдет ухудшение, а по другой – погода останется солнечной.