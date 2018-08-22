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сегодня, 19:10 0

В Благовещенске энергетики построят третью понизительную насосную станцию

В Благовещенске энергетики построят третью понизительную насосную станцию
Фото: архив Амур.инфо

Энергетики филиала «Амурская генерация» до конца года планируют завершить строительство понизительной насосной станции (ПНС) на тепломагистрали № 2 в Благовещенске. Еще одну такую станцию на тепломагистрали № 3 Благовещенской ТЭЦ построят в 2019 году.

Эти объекты позволят подключать новые дома к теплу и значительно повысить качество теплоснабжения в столице Приамурья.

Возведение ПНС № 3 начнется в январе 2019 года и продлится около двух лет, на строительство Амурская генерация направит порядка 200 миллионов рублей. Проект уже прошел техническую экспертизу, энергетики проводят закупку необходимого оборудования.

Согласно проекту, общая производительность насосной станции составит 4 900 куб.м/ч, на ней будут установлены три современных насоса с электродвигателями, имеющими частотное регулирование.

«Это уже вторая понизительная насосная станция, которую мы возводим на своих магистральных тепловых сетях. В этом году мы завершаем строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали № 2. Объекты позволят присоединить новых потребителей в северной и северо-восточной части Благовещенска и улучшить гидравлический режим тепловой сети», – рассказал главный инженер филиала «Амурская генерация» Алексей Яшин.

Строительство понизительных насосных станций ведется в рамках инвестиционной программы филиала «Амурская генерация» согласно схеме теплоснабжения Благовещенска до 2030 года. Всего для развития инфраструктуры в областном центре необходимо построить пять таких понизительных насосных станций.

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#ЖКХ #энергетика


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