В Амурской области ожидается прояснение: прогноз погоды на 23 августа
23 августа в Амурской области будет преимущественно малооблачно или ясно, без осадков. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура ночью будет держаться на уровне 10...15, в отдельных районах севера – около 5 градусов. Днем ожидается 22...27, местами – около 20 градусов.
В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 13...15, днем – около 25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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