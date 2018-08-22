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сегодня, 13:50 0

В Амурской области ожидается прояснение: прогноз погоды на 23 августа

В Амурской области ожидается прояснение: прогноз погоды на 23 августа
Фото: animalreader.ru

23 августа в Амурской области будет преимущественно малооблачно или ясно, без осадков. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться на уровне 10...15, в отдельных районах севера – около 5 градусов. Днем ожидается 22...27, местами – около 20 градусов.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 13...15, днем – около 25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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