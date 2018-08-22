Амур.инфо сняло с публикации голосование о выборах в Госдуму из-за накрутки голосов

На голосование были выставлены пять кандидатур, также у пользователей была возможность предложить свой вариант ответа на поставленный редакцией вопрос. Предполагалось, что прием мнений завершится 23 августа. При этом с одного ip-адреса можно было голосовать только один раз.

Однако выяснилось, что некоторые пользователи так хотели поддержать своих кандидатов, что пошли на обман: используя программные средства, они накручивали голоса. В связи с этим редакция информационного агентства убрала голосование с публикации, а его предварительные результаты считаются недействительными.