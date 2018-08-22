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Амур.инфо сняло с публикации голосование о выборах в Госдуму из-за накрутки голосов

Амур.инфо сняло с публикации голосование о выборах в Госдуму из-за накрутки голосов

Редакция ИА «Амур.инфо» приняла решение досрочно снять голосование по вопросу «За кого вы проголосуете на выборах в Госдуму, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье?» Решение обосновано неправомерными действиями участников опроса, не желавшими вести себя честно.

На голосование были выставлены пять кандидатур, также у пользователей была возможность предложить свой вариант ответа на поставленный редакцией вопрос. Предполагалось, что прием мнений завершится 23 августа. При этом с одного ip-адреса можно было голосовать только один раз.

Однако выяснилось, что некоторые пользователи так хотели поддержать своих кандидатов, что пошли на обман: используя программные средства, они накручивали голоса. В связи с этим редакция информационного агентства убрала голосование с публикации, а его предварительные результаты считаются недействительными.

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#выборы #СМИ


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    это потому что победила ЛДПР

  • postal

    postal
    1 час назад

    Братеев1это потому что победила ЛДПР


    Это потому что жадность вас сгубила!Так старались то!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    это потому что проиграло КПРФ

  • starco

    starco
    1 час назад

    Даже в виртуальном мире честных и открытых выборов не состоялось... Интересно, кого накручивали - КПРФ или ЛДПР ?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    конечно комуняк-кто из здравых людей будет голосовать за Ракутину

  • postal

    postal
    1 час назад

    starcoДаже в виртуальном мире честных и открытых выборов не состоялось... Интересно, кого накручивали - КПРФ или ЛДПР ?


    Почитайте блог Волкова "голосовалка",это интересно!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...просто неумные члены этих партий тешат себя - дескать,хоть на АИ выиграем.))) ребятки,голосовалка на АИ это не выборы в ГД. хватит играться в пятнашки.чай не в детском садике. лично я проголосовал за Кузьмина. но видя ту хну,которая здесь происходит,на реальных выборах,ни за ЛДПР,ни за КПРФ голосовать не буду. ибо - дебилы откровенные.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Братеев1конечно комуняк-кто из здравых людей будет голосовать за Ракутину


    Братееву лгать не привыкать!На реальных выборах тоже сжульничаешь?

  • Оппозиция

    Оппозиция
    1 час назад

    Накрутка, не иначе! Если бы была ЕР в списке с 90%, то это было бы честное голосование..смех и только

  • Оппозиция

    Оппозиция
    1 час назад

    А вообще веры нет ни в кого!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    вот и злит сторонников Едра народная любовь к ЛДПР!

  • Бум

    Бум
    1 час назад

    Многие мои знакомые и коллеги по работе планирует голосовать за КПРФ....и они относятся к категории здравых людей. Единая Россия беспокоится только об интересах богатой прослойки нашей страны, ЛДПР - много говорят, а когда дело доходит до принятия какого-либо решения...думают как Единая Россия. Методом исключения хочется проголосовать за другую партию....

  • postal

    postal
    1 час назад

    Братеев1вот и злит сторонников Едра народная любовь к ЛДПР!


    Своими накрутками вы сравнялись по методам действий с ер!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    КПРФ и голосует против потому что знает что их предложение не пройдёт-Зюганов продался после плавучего съезда

  • OT

    OT
    1 час назад

    В любом случае вывод теперь ясен - это два кандидата претендуют.

    Остальным стоит снять свои кандидатуры.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    не надо-Гамза отберёт голоса у КПРФ

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    ЛДПР -попались))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Братеев1

    не надо-Гамза отберёт голоса у КПРФ



    Гамза не глуп и подарит голоса как раз КПРФ.

  • postal

    postal
    1 час назад

    lana78ЛДПР -попались))


    Так есть у кого учиться!Не зря за Медведева голосовали!Вон братеев как бесится:)))

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    ОТ-не подарит-у них раздрай и многие коммунисты ушли к Гамзе

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А в чём разница между "КПРФ и Коммунисты России"? Коммунизм то и в Африке коммунизм, или он у них разный?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Братеев1

    ОТ-не подарит-у них раздрай и многие коммунисты ушли к Гамзе



    Я не думаю, что глупость амбициозного единоличия владеет ими. Дело общего интереса. Ну не пройдет-же Гамза, дак зачем общее дело заваливать? Так что думаю отдадут голоса за КПРФ.

  • OB-1

    OB-1
    33 минуты назад

    мда... а точно накрутка была?

  • V.M.

    V.M.
    27 минут назад

    я думаю, недокрутили ЛДПРовцы...

    Ведь 79962 пользователей АИ, а тут только 6,5 тыс. голосов себе нарисовали.

    Поскромничали или техника подвела?

  • Хмык

    Хмык
    26 минут назад

    Как выяснилось в нашей маленькой провинции - ЛДПР - партия жуликов и воров.... впрочем... подобное уже говорилось про другую партию. Ненуачо? Близнецы и братья.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    14 минут назад

    Братеев1

    вот и злит сторонников Едра народная любовь к ЛДПР!



    Гы-гы, юморист!

    Сторонники едра, на выборах в госдуму - это самые преданные избиратели ЛДПР.

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