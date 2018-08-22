Козлы остановили метро

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В час пик 21 августа работа метро в городе Нью-Йорк была остановлена. Открытый участок путей для прогулки облюбовала пара парнокопытных.

Виновниками опоздания многих нью-йоркцев на работу стали 2 козла. Животные бродили по открытому участку путей – концу ветки N в Бруклине. Это стало причиной остановки нескольких поездов, в связи с этим в расписание метрополитена американского мегаполиса пришлось срочно вносить правки и останавливать некоторые маршруты.

Сотрудники метро потратили несколько часов на то, чтобы поймать животных. Они могли бы бегать за козлами ещё дольше, если бы на помощь к ним не пришли полицейские. Животных убрали с путей, а затем целыми и невредимыми отправили в Центр по уходу.

Сейчас руководство метрополитена выясняет, каким образом козлы попали на пути, сообщает «Мир новостей».