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сегодня, 12:51 15

Встречу влюбленных в такси благовещенка приняла за пьяную оргию

Встречу влюбленных в такси благовещенка приняла за пьяную оргию
Фото: timer.od.ua

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая заметила в одной из машин такси двух мужчин и женщину, которые, по ее мнению, были нетрезвыми и занимались сексом. Горожанка даже обратилась по этому поводу в ГИБДД.

По словам свидетельницы, происшествие случилось в районе улиц Лазо и Октябрьской. «Там стоит здание гостиницы, и на ее стоянке был припаркован автомобиль такси, – рассказала она. – Возле машины я увидела двух мужчин и женщину. На мой взгляд, они были пьяны и даже находились в неадекватном состоянии. Мужчины раздевали, разували девушку, а потом запихнули на переднее сиденье. Один из них тоже залез внутрь, и, кажется, они там начали заниматься сексом – даже стекло в салоне запотело».

Горожанка пояснила, что ей стало страшно, что люди в таком состоянии потом могут поехать по улицам города и даже подвозить пассажиров. Поэтому она позвонила в ГИБДД, а оттуда информацию передали в полицию.

В пресс-службе полиции Благовещенска подтвердили, что вечером 21 августа от жительницы поступило заявление о неподобающем поведении в автомобиле такси. По указанному адресу выехали сотрудники ППС. Там они действительно обнаружили такси, в котором сидели мужчина и женщина – оба в пристойном виде. Они пояснили, что являются парой, а в машине просто сидят и общаются. Полицейские провели с ними беседу о надлежащем поведении в общественных местах.

Просмотров всего: 2877

#происшествия #транспорт


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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    Горожанка даже обратилась по этому поводу в больницу.

    Чего лечить собиралась-то?

  • Янyа

    Янyа
    2 часа назад

    Быстро среагировали. Интересно, а они над своими бесконечными косяками хоть смеются?

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    Вот у нас народ... Всем, всё надо... Увидела, испугалась, позвонила. Ну иди ты куда шла... Испортила людям вечер и работы полиции добавила...

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    даже увидела что стекло запотело, ну

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    тётка внучка КГБэшника

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    надо было за ложный донос притягивать

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Лишь бы предохранялись

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    тетка подглядывала, а стекло запотела, вот и позвала гиббддешников, чтобы порнушку до конца досмотреть)

  • postal

    postal
    1 час назад

    Долго же тетка там стояла...

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    "Я тоже сначала подумала, что "сидят и общаются". Потом присмотрелась - не, ......!"

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    выполняют поставленную задачу по повышению рождаемости на ДВ

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Редакция, выполняющая роль общественной приемной и занимающаяся распостранением всего чего угодно - это уже стиль!

    Что касается бдительных теток и пр. горожан, обращающихся в редакцию, то поди проверь... Главное это звук, а эхо не поймаешь.

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    З - зависть

  • гедонист

    гедонист
    37 минут назад

    походу просилась с ними. не взяли и обиделась

  • гедонист

    гедонист
    37 минут назад

    походу просилась с ними. не взяли и обиделась

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