Встречу влюбленных в такси благовещенка приняла за пьяную оргию

Фото: timer.od.ua

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая заметила в одной из машин такси двух мужчин и женщину, которые, по ее мнению, были нетрезвыми и занимались сексом. Горожанка даже обратилась по этому поводу в ГИБДД.

По словам свидетельницы, происшествие случилось в районе улиц Лазо и Октябрьской. «Там стоит здание гостиницы, и на ее стоянке был припаркован автомобиль такси, – рассказала она. – Возле машины я увидела двух мужчин и женщину. На мой взгляд, они были пьяны и даже находились в неадекватном состоянии. Мужчины раздевали, разували девушку, а потом запихнули на переднее сиденье. Один из них тоже залез внутрь, и, кажется, они там начали заниматься сексом – даже стекло в салоне запотело».

Горожанка пояснила, что ей стало страшно, что люди в таком состоянии потом могут поехать по улицам города и даже подвозить пассажиров. Поэтому она позвонила в ГИБДД, а оттуда информацию передали в полицию.

В пресс-службе полиции Благовещенска подтвердили, что вечером 21 августа от жительницы поступило заявление о неподобающем поведении в автомобиле такси. По указанному адресу выехали сотрудники ППС. Там они действительно обнаружили такси, в котором сидели мужчина и женщина – оба в пристойном виде. Они пояснили, что являются парой, а в машине просто сидят и общаются. Полицейские провели с ними беседу о надлежащем поведении в общественных местах.