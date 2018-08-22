Мать разрешила 15-летней дочери торговать наркотиками дома

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В американском штате Калифорния 15-летнюю девочку поместили под опеку после того, как стражи порядка обнаружили у нее в спальне точку по продаже конопли. Товар семья выращивала на заднем дворе дома.

17 августа стражи порядка США проводили обыск частной территории в Дели. Во время осмотра одного из домов полицейские наткнулись на заряженный автомат Калашникова и более 36 килограммов расфасованной для продажи конопли. Также сотрудники полиции уничтожили 12 кустов марихуаны, растущих на заднем дворе.

В результате были арестованы 44-летние Хосе Рейес Мартинес и Норма Ангелика Альварес. Также полицейские выяснили, что женщина давала марихуану своей 15-летней дочери как для употребления, так и для продажи в ее собственной комнате. В спальне девочки, помимо листьев, нашли также конопляные конфеты и другие вещи, связанные с продажей наркотиков, сообщает «Лента.ру».