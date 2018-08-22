В Свободном волонтеры, искавшие девочку, нашли тело женщины

Во вторник, 21 августа, неподалеку от Свободного было обнаружено тело женщины, которая умерла примерно полгода назад. Нашли его волонтеры, которые занимаются поиском пропавшей 5-летней Софьи Чернобаевой.

В пресс-службе областного следственного управления этот факт подтвердили. Тело нашли в понедельник вечером, около железнодорожного моста через речку Ключевую. Оно лежало в воде.

«Было обнаружено тело женщины. Сейчас устанавливается ее личность. Тело направлено на исследование, пока видимых признаков криминальной смерти нет. Если они будут установлены, следователи будут это дело расследовать», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 20 августа в Свободном пятилетняя Соня Чернобаева вышла из частного дома погулять во двор и пропала. В ее поисках принимают участие около 100 местных жителей. Третий день в Свободном работают сотрудники полиции и волонтеры, прочесывая районы, в воздух подняли дрон, чтобы осмотреть местность с высоты. Пока поиски не увенчались успехом.