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В Свободном волонтеры, искавшие девочку, нашли тело женщины

В Свободном волонтеры, искавшие девочку, нашли тело женщины

Во вторник, 21 августа, неподалеку от Свободного было обнаружено тело женщины, которая умерла примерно полгода назад. Нашли его волонтеры, которые занимаются поиском пропавшей 5-летней Софьи Чернобаевой.

В пресс-службе областного следственного управления этот факт подтвердили. Тело нашли в понедельник вечером, около железнодорожного моста через речку Ключевую. Оно лежало в воде.

«Было обнаружено тело женщины. Сейчас устанавливается ее личность. Тело направлено на исследование, пока видимых признаков криминальной смерти нет. Если они будут установлены, следователи будут это дело расследовать», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 20 августа в Свободном пятилетняя Соня Чернобаева вышла из частного дома погулять во двор и пропала. В ее поисках принимают участие около 100 местных жителей. Третий день в Свободном работают сотрудники полиции и волонтеры, прочесывая районы, в воздух подняли дрон, чтобы осмотреть местность с высоты. Пока поиски не увенчались успехом.

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Комментарии
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  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    которая умерла предварительно полгода назад.

    она пропал без вести

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    ужас творится

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Ого. Вот это результат(((

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    ее бы рыбы съели за это время

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    а если ещё поищут?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    2 часа назад

    Какие там рыбы в этой дерьморечке глубиной 10 см

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Что-то по неволе мысль такая - а если вот так и сейчас в какой-нить дыре какой-нить труп? Бррр..

    Надо просто для профилактики прочесать все дырья по городу и не только по городу.

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    Амур инфо вторник 21, а пн это 20 число исправтье.

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