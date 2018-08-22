В Амурской области активисты обозначили потенциально опасные места для детей (фото)

Амурские общественники провели рейд по обращениям горожан в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». В Благовещенске волонтеры выявили три места, которые угрожают жизни и здоровью детей. На этих участках общественники установили предупреждающие таблички.

Проверка детских площадок на прочность – такая задача стоит перед волонтерами. Десяток юных общественников вышли на городские улицы, чтобы выяснить: где нельзя играть детям. В поле зрения участников рейда попали открытые люки, плохо закрепленный спортинвентарь.

В одном из дворов недоверие у волонтеров вызвали качели. «По моему мнению, эти качели надо просто убрать и поставить новые, – считает волонтер Екатерина Черенкова. – Потому что, не дай бог, ребенок улетит вниз головой и произойдет несчастный случай. Потому что никто не хочет, чтобы что-то произошло с их ребенком».

Участников рейда смутила торчащая из земли арматура от карусели и металлические штыри, на которые случайно можно наткнуться. Чтобы предотвратить трагедию, участники рейда установили предупреждающие таблички.

В рейд амурские волонтеры отправились, присоединившись ко всероссийской акции «Безопасность детства». Ее участники проверяют не только детские площадки, но и другие места в населенных пунктах региона, где небезопасно находиться. Одними из таких в Благовещенске оказались здания на Зейской, где раньше располагались казармы.

«Это здание нужно срочно закрыть, забить все окна, чтобы дети здесь не ходили. Потому что, зайдя сюда, можно сразу упасть, повредить себе что-нибудь. Поэтому мы посмотрели, и "Молодежка ОНФ" говорит, что здесь находиться опасно», – поясняет лидер «Молодежки ОНФ» в Амурской области Александр Екжанов.

На опасные места общественники выезжают по обращениям амурчан. Внимание привлекают и те участки, где происходят несчастные случаи. Берег реки Зеи в районе переулка Связной имеет недобрую славу. Весной здесь неизвестные выбросили останки диких животных, а в начале августа возле бетонных плит, сваленных на берегу реки, утонула шестилетняя девочка. Поэтому это место не осталось без внимания общественников.

На берегу реки волонтеры тоже установили предупреждающую табличку, чтобы трагедия не повторилась. О своих находках проверяющие сообщат детскому омбудсмену. «Все собранные заявки там, где таблички поставили, – эти данные мы отправим уполномоченному по правам ребенка в Амурской области. Чтобы они также следили за тем, чтобы было безопасно», – говорит Александр Екжанов.

На территории Приамурья активисты установили 10 предупреждающих табличек. Половину выявленных недостатков устранили сами. В поселке Талакан закрыли яму, а в городе Зее привлекли на помощь местные власти, чтобы они заколотили входы в заброшенные здания.

Все, на чьем пути попадется подобное опасное место, могут сообщить об этом в прокуратуру. По обращениям граждан специалисты проведут проверку. Связаться с правоохранителями можно на сайте прокуратуры Амурской области в разделе «Обращения граждан». В текущем году сотрудники прокуратуры провели проверки в городах Зея, Райчихинск, Благовещенск. По их результатам вынесли представления местным властям, чтобы они устранили выявленные нарушения.