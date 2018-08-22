Для 15 трудных подростков из Пояркова в Благовещенске подготовили культурную программу

В Благовещенск на турбазу привезут группу подростков из Пояркова. Для ребят проведут игру, а после обеда группу повезут в кинотеатр, где дети посмотрят новый фильм.

Развлекательную поездку для подростков организовали в Поярковском комплексном центре социального обслуживания населения. Посещение турбазы стало возможным при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Во время смены подростки занимаются, проводят благотворительные акции – убирают мусор на озере, помогают пожилым жителям. Летние профильные смены для трудных подростков проводятся во всех комплексных центрах социального обслуживания населения в Амурской области. «На базе нашего КЦСОН проводятся две профильные социально-трудовые смены проекта "Все в твоих руках" для работы с ребятами в возрасте от 13 до 16 лет, состоящих на различных видах профилактического учета – школьном, КДН, ПДН, имеющих склонность к совершению преступлений и правонарушений, – рассказывает заведующая отделением социальной помощи семье и детям КЦСОН Пояркова Виктория Колонтаевская. – В каждой из двух смен участвуют по 15 человек. Первая смена прошла у нас с 30 июля по 10 августа, вторая смена – с 13 августа по 24 августа. В последний день смены мы везем ребят в Благовещенск, на турбазу в селе Садовое».

По словам Виктории Александровны, свозить детей на игру в комплексном центре решили самостоятельно. «Связались с менеджером, она согласилась поработать с нами. Для нас сделали скидку – за обед на территории турбазы мы заплатим вполовину меньше», – говорит Виктория Колонтаевская.

В пятницу, 24 августа, детей из Пояркова привезут в Благовещенск. На турбазе ребята примут участие в игре, пообедают, а потом их повезут в кинотеатр «Острова». Помочь отвезти детей в Благовещенск и обратно вызвался индивидуальный предприниматель из Пояркова, он предоставил автобус.